收编反对党塑造巫统权威 ——华人政治地位之演变（下） 异言堂

文：谢诗坚

1969年5月13日发生的“513”种族冲突流血事件也彻底地改变了马来西亚的政治生态。一边是重组与重新出发的执政党，以巫统为首。当敦拉萨在1970年出任第二任首相时（取代卸任的东姑阿都拉曼）。他在就职礼上（9月22日）这样说：“这个政府是基于巫统组成的，我把这个责任交给巫统，以使巫统能决定其形式—政府应跟随巫统的愿望和需求，并实施由巫统决定的政策。”

这是敦拉萨在“513”后明确提出“以党治国”的理念，而这个党不是联盟，也不是后来的国阵而是巫统。

虽然东姑时代没有明确地表达这一立场，但在独立13年后给敦拉萨这个机会将各党派笼络在一起而强化巫统的权威和形象。除了及时推出影响国策的“新经济政策”外，也在后来通过修宪加紧对言论及行动的管制。

在这样的大环境下，巫统有步骤地将其他反对党收编成执政党成员之一。例如1970年收编砂人联党，与联盟合组联合政府。继之在1972年又与伊斯兰党在吉兰丹组联合政府；在槟城与民政党组联合政府及在霹雳与人民进步党组联合政府。表面上是减少政治斗争，集中力量重组国家，实则是使执政集团更加强大，而进一步巩固执政权，更因之突出巫统的领导和主导地位，甚至包括对国策的拟定。

从一个意义上来说，执政集团下放权力引进更多成员是进步的措施，但在认真分析下，即使从“联盟”转身成“国阵”（1974年），也没有淡化各政党所“代表”的种族色彩。比如，民政党被归纳为华基政党，与马华产生利益冲突。虽然民政一直强调它的多元性，也不是华基政党（一度更令人不解的是，林敬益竟自称是“马基”政党（马来西亚的政党），但在巫统眼中，它代表了华社（尤其是槟城）的利益而加入执政集团）。

在口头否认但又不得接受现实的情况下，民政在1982年的大选就面对马华的挑战。在马华争得8个州议席参选后，就意味着与民政的8席平分秋色，只要其中一个政党的议席比另一个政党多，首席部长职就归那个党（民政或马华），不再是民政囊中物。这一年民政的8位候选人全是华人，以和马华的8名华裔候选人争议席。虽然它们的对手是民主行动党，但确实反映了华人政党在国阵内的“同床异梦”且无法“和平共处”，也显露了它们的种族倾向。

同样的，在1974年加入执政集团的人民进步党也被归类为华印基政党；而伊斯兰党则保持马来政党特征。至于东马的砂人联党则被视为华基政党（也因为人联的代表性强，甚至砂华也解散了）。马中建交扭转华人票

这一年，在敦拉萨领导下的国家竟出人意表地与中华人民共和国达成建交，这是万千华人所期待的政治解冻。虽然马共仍在马泰边境活跃时敦拉萨与中国建交是带有一定的风险，但国阵终于扭转局面争回许多华人票，也壮大国阵的队伍（国阵成立那年，其成员党一共有9个，不再局限于巫统、马华和国大党的三党联盟）。

反观在513后，反对党的势力一再下沉。先是所谓新崛起的民主行动党，其国会议员走了4个，州议员也有几名倒戈相向，这些人包括后来成为知名人物的何文翰、吴福源、叶炳汉等等。

不得不提的是，在1971年时，行动党也有与马华密谈合并事，（这一点到今天我仍搞不清楚为何不是巫统敦拉萨出面拉拢而是交马华处理？唯一可以解释的理由是行动党没有在任何州取得足够执政的席位，而且在巫统看来它是华基政党，正好可给马华留个面子（也许在内心深处，敦拉萨不希望因此将所有反对党收编，这样一来就没有反对党了，国会民主也没甚意义了）。

吊诡的是，出面与马华接头的人不是林吉祥而是吴福源（他在513后已将秘书长职让给林吉祥）。由此可见双方的成功率是不高的，因为刚崛起的行动党是不可能解散而加入马华的。这不但对不起李光耀，也会因此“埋葬”了李光耀的“马来西亚人的马来西亚”理念。（待续）