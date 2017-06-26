离地太远 社论

好的官场文化如政治人物自律节约，常行走于民间听取民声，相沿成习、上行下效，日子有功自然能带动政府团队改革，更有效率同时，能在制定政策时，更贴近民生。

但坏的官场文化，如高官出入有官车接送自不待言，最糟是每次出巡，一字排开的送往迎来排场不止，10多辆官车簇拥进出，不只令人不敢恭维，时间久了就连当官的也以为很神。

这样说起来好像有点夸张，但有着太多实在例子，政治人物不得不自我警惕。如7月1日正式宣誓上任香港特首的林郑月娥，便曾在竞选期间闹不少笑话，让民众亲睹政治人物有多“离地”。

地铁是香港主要交通，她出门走访意在表现与民同在，却不会使用“八达通”入闸。迁出政务司长官邸，急恢复市民身份以竞选，搬入服务式住宅的午夜发现家里没厕纸，赶到便利店购买，才知原来便利店没厕纸卖。

难以想像的是，她竟搭的士回官邸取厕纸。其他贴过高邮费邮票等行为，也就不必赘述了。完整曝露自己当官太久，连基本生活都难以自理外，更严重曝露本身离民众生活实在太远。

试问如此政治领袖，却被挑中来制定与人民每天生活相关的民生政策，怎不叫人心有戚戚焉？

近来，马华副总会长周美芬在脸书上帖文自爆，3年没去油站打油，所以去到油站用信用卡时，要键入密码一刻竟手足无措。这一帖文“经典”处，是连部长本身都对政府政策如此离地。

这印证了308全国大选后，坊间传出有政府长官下台后，连车也不会开，505选举后一些行政官员卸任后，自己开车时，方知槟岛“一位难求”、明白找泊车位的艰辛。

脸书等社交平台自505全国大选建功后，在去年砂拉越州选也在选战扮演要角。讲回香港特首选战，离地的林郑月娥虽在小圈子选举胜了，但赢得民心的却是脸书经营得道的“薯片叔叔”。

同样同朝为官，前香港财政司曾俊华通过脸书展示其日常生活、被生活启发的政见，显然高明太多。脸书的虚拟世界，所有形象是“营造”出来的。

政治人物如不懂脸书上帖的个中奥妙，不会玩就不要玩。不然，不但难以亲近民意，还自曝其短，显露自己浸淫在过度讲究排场、享尽政府优待的官场太久了，已完全和民生脱节，只会更引民反感。#