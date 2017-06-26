5万穆斯林移工 台北车站庆开斋 国际新闻

（台北26日综合电）经历长达1个月的斋戒期后，世界各地的穆斯林开始庆祝开斋节，而台北车站也迎来5万名穆斯林移工庆开斋。

台北市政府和驻台北印尼经济贸易代表处上周日在台北车站举办开斋节庆典，为了确保活动顺利和安全，台铁台北站也出动60多名员工维护秩序。

凌晨5时，天未明时，台北车站就陆续涌入穿着传统服装的穆斯林。女穆斯林也穿起礼拜服在台北车站外祈祷，形成一幅壮丽的景色。

为迎接开斋节的莅临，女穆斯林的穿着也比平常华丽，与亲友相聚时，也不忘拿起手机自拍。

此外，台湾总统蔡英文也在脸书上载短片，祝贺所有的穆斯林开斋节快乐，同时感谢穆斯林移工在台湾打拼时所付出的努力和贡献。

柯文哲到场派500封青包

台北市长柯文哲到台北车站赠送500封装有1万元印尼盾（约3令吉）的“青包”给穆斯林。

他在致词时表示，很多人离乡背井到台北市来，希望藉由开斋节，也能感受到跟家乡一样欢乐的气氛，尽管没有办法回家。

他说，台北市目前拥有清真认证的餐厅只有45家，太少，会思考如何辅导穆斯林开清真认证餐厅。