特朗普民主党同批 俄干预美大选欧巴马反应差 国际新闻

（华盛顿26日综合电）美国总统特朗普周日再度批评前总统欧巴马对俄罗斯企图破坏2016年大选的反应，部分民主党议员对此亦表同意，其中一人更指他处理这威胁的手法是“严重错误”。

特朗普在周末发表连串推特贴文及在预先录制的电视节目中表示，他的前任欧巴马去年8月获中央情报局通知，指俄罗斯总统普京亲自下令采取行动协助特朗普在11月大选中击败希拉莉，但他未有采取行动。

他在其中一条贴文中问道：“由于欧巴马政府早在2016年选举前很久已获告知俄罗斯人会干预，为甚么不采取行动？”在另一条指向华盛顿邮报列出俄罗斯干预大事记的贴文说：“欧巴马政府官员表示，在回应俄罗斯干预选方面他们拿不出办法，他们不想伤害希拉莉？”

美国总统顾问康韦言词更坦率，她周日向美国广播公司表示：“欧巴马政府知道俄罗斯干预大选，在8月至1月期间却没有做任何事，他们要负责。”

一名具影响力的民主党议员亦加入批评欧巴马，众议院情报委员会民主党议员希夫在CNN表示，他明白到欧巴马政府担心被视为“试图令希拉莉获益”但他说：“美国人民需要知道，我不认为在选举之后告诉他们已足够，我认为政府需要早些指斥俄罗斯，需要早些采取行动遏制和惩罚俄罗斯，这是一个非常严重的错误。”