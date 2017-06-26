运油车翻侧民众抢油爆炸 伤亡人数持续上升 国际新闻

（伊斯兰堡26日综合电）巴基斯坦周日迎来开斋节，一辆运油车在东部旁遮普省失事翻侧，汨汨流出的燃油，引来大批村民前往哄抢。期间疑有人点烟酿祸，导致猛烈爆炸，至少153人葬身火海、逾200人受伤，当中包括多名妇孺，预料死伤人数会持续上升！旁遮普省已颁布紧急状态。

载着4万公升燃油的运油车由南部港口城市卡拉奇出发，前往北部拉合尔。运油车于周日清晨6时30分，驶至旁遮普省巴哈瓦尔布尔以西约60公里的阿赫马德普尔东部时，因爆轪在弯位失控翻侧，大量燃油从破裂的油罐流出，在凹凸不平的路面中形成多个油塘。

邻近村落的民众透过清真寺的广播得悉有运油车翻侧，便拿着大大小小容器，冲破警方的封锁，涌至现场。他们一边舀走燃油，一边以手提电话通知亲友，愈来愈多村民加入哄抢的人潮中，更有铁骑士载人到场抢油，秩序十分混乱。

约十分钟后，现场突然爆炸，波及附近多辆摩托车及汽车，大火球冲上半空，多名妇女及儿童走避不及惨遭活活烧死，现场顿成炼狱。

首先到场的警员马利克以“可怕的情景”形容惨况，他称：“我一生当中没有看过这个情景，受害者困在火球中，尖叫求救。当火势熄灭后，遍地焦尸，不少尸体烧至只剩骸骨。刚刚还是活生生的人，现在却体无完肤。”

惨剧发生后，军方出动直升机协助，把伤者送往附近的两所医，惟两所医院并没有烧伤科病房，皮肤八成烧伤的伤者需分流设有烧伤科病房的木尔坦市医院。

尸体需靠DNA鉴证身份

部分烧至难以辨认的尸体，需靠DNA鉴证身份；总理谢里夫向死者致哀，并指示旁遮普省政府向伤者提供全面的医疗支援。

网民在社交网就事件激烈讨论，有人指悲剧因贪婪而起。但有人反驳，死伤者中可能有人是到场协助救援，却不幸遇害。亦有人认为当地贫富悬殊问题严重，不少人三餐不继，冒险取油亦难怪。