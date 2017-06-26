疑吸毒连撞6路旁车 男子脱裤“露宝”小解 国内新闻

（新山26日讯）一名男子疑吸毒后开车，不仅连撞6辆停在住家旁的轿车，还脱掉裤子仅穿着内裤下车当街“露宝”小解。

事件于昨日中午12时左右，在柔佛再也特拉戴49路发生，该名巫裔男子年43岁，其疯狂行径被人拍下视频并上载至脸书，以通知附近居民提高警惕。

贴文者李先生（21岁，房地产中介）今日受访时指出，他昨日中午12时许，与表哥外出午餐，看见屋外邻居家门外停着一辆陌生的青色威拉轿车，该轿车前部紧贴着邻居车尾部。

他说，当时仍不以为意，以为威拉轿车司机只是在泊车，怎料半小时后回到家，却发现对方还在原处，整个人看起来神志不清，走路摇摇晃晃地，疑似曾吸食毒品。

“后来，对方相信是以为已回到自己的家，竟然脱去裤子，仅穿着一件红色内裤就走下车，再脱下内裤当街“露宝”小起便来。”

他续说，之后他发现自己停在家门前的2辆轿车，邻居的1辆轿车，皆有被撞毁的痕迹，一经查问，原来该威拉轿车司机，较早前，已沿途撞上了另外3辆同样停在家门前的轿车。

李先生透露，他愤而殴打男子，男子才稍微清醒过来，从他钱包内，搜寻不到驾驶执照，其驾驶的轿车也不见有路税纸，邻居事后报警，警员在1小时半后才抵达现场。

他说，此前，男子还态度嚣张地说，撞的6辆车，大不了赔钱，但是钱包内只有区区的100令吉而已。不仅如此，男子还拨电联络友人前来，共6人出现后还准备要打人。

“警察抵达后，将所有人都带回警局报案，事后警方只是开了一张罚单给肇祸男子，就将人放走，整件事折腾至下午4时许才结束。”

他指出，后来哥哥友人在柔佛再也特拉戴79路，发现该名男子与友人正“举杯畅饮”，他不解为何警方不将对方逮捕归案。

民主行动党柔佛再也区州议员廖彩彤向媒体证实，警方有接获这项投报。