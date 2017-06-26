俄国娈童癖男成养父 五年强奸五养女729次 国际新闻

俄罗斯东部一个家庭，多年收养了9名孩子，与太太的3名亲生子女组成一个一家14口的大家庭。其中一名养女近日向学校举报，指养父5年来强奸连同她在内一共5名还未成年的养女逾700次。当局经调查后，拘捕了该名男子。事件流出后震惊政府部门，亦有人质疑为何政府部门会让一名娈童癖患者收养小朋友。

政府部门未有公开该名男子及一众受害养女的身份，据知5人全部不足17岁。她们声称多年来一直遭养父强奸。其中一人其后向学校老师举报，揭发事件。检察官表示，他们怀疑该名养父有娈童癖，并要求5名养女成为他的性奴，估计在2012年9月至今年2月期间，共强奸了5人共729次，其中4人更是每日都要满足养父的性要求。

执法部门还表示，该名养父有一名妻子，除了和妻子育有亲生儿女外，同时从孤儿院收养了3名男童、5名女童及一名小孩。当局暂时未知他的妻子是否对丈夫的事知情。事发后，当局已将5名女童送回孤儿院，其馀的孤儿亦要暂时离开该名养父的家庭。

据悉，当地官员对今次事件感到非常意外，因为夫妇曾因收养孤儿获当局嘉许，还认为他是一名模范养父。教育部一名官员指，该对夫妇多次通过社福部门的视察。她表示：“就这个个案来说，实在真的没有预兆，我们在头一年一共有五次视察，他们全都通过。在随后数年，我们每年都会有两次视察。”