建立信任+契机教育 自闭儿也可以跨出障碍（视频）

上世纪末，在剧中亦忠亦奸完美表现，甚至被誉为刘德华接班人的TVB 一线演员陈锦鸿突然在2011年隐退了，原因是他发现两岁儿子患上自闭症，不会说话，人际关系障碍，情绪容易波动，加上出现过度活跃症状，颇为棘手。

为了给儿子陈驾桦提供更好的生长环境，陈锦鸿放弃了事业举家搬至郊外，在一间小平房内租住5年，全心投入到对儿子的陪伴和治疗中。

他每天陪着儿子爬树、钓鱼，获得孩子的信任，并不断启发孩子去讲话、和人交流。在悉心照顾下，如今10岁的儿子精通数学、绘画和音乐，只是在聆听或球类运动上较逊色。如今松了一口气的陈锦鸿，也抽出一些时间来拍戏，而且也把时间投注在关爱自闭症儿童的公益活动上，分享自己特殊的育儿经验。。。

以下内容皆以陈锦鸿为第一人称叙述。

从一开始我就觉得我儿子与众不同。他大概8个月大开始就会在无人教导的情况下自己扶着沙发练习脚力，3个月后就可以扶着沙发走路、未满1岁时就已经可以自己走路，并且无论在哪里跌倒都会坚持从哪站起来继续走下去，当我发现他的这种坚持时，我真觉得这个儿子不得了。

他1岁时我就已经觉得他比我聪明了，普通小孩肚子饿可能会哭会闹，但我儿子肚子饿时就会咬床褥、吃手巾；我们从他身边走过的时候，他是不会望向我们的，对我来说，这些都是很聪明的表现，因为我们拍戏时要练好久才能对旁人及镜头视而不见，但他一岁时竟然就做到了。

很多人也不爱说话的啦，梁朝伟也不爱说话，选择不说话有什么问题？那你觉得对一名爸爸来说，拥有这样的儿子该有多自豪、该觉得他多特别呢？

当他在两岁半被确诊患有自闭症时，我其实根本不觉得他有问题、也不觉得自闭症是个问题，所以那时候我其实还在大陆继续开工，因为我知道，照顾自闭儿童需要花很多钱、所有需要专业人士协助的事情都需要花钱。

让我真正觉得有事，是他3岁半被政府检测证实同时患有智障的时候。智障，代表他脑袋的其中一部分坏掉且无法复原了。

在大陆拍戏期间中我大概有几天空档回到香港家里，看了功课发现儿子学习一个“天”字需要写上整个星期，而其他小朋友却可以一天学习一个单字。在我的角度来看，儿子的记性非常好，不应该一个星期才能掌握一个单字，但我不能够质疑太太及老师，我唯有自己教，我要用行动去证明我的儿子不是这样的。那天起，我就每天他10个单字，几天后发现他真的都能够记住，接下来在学校里他就已经可以和其他小朋友一样一天学一个单字了。

这件事对于我来说是个很重要的启示，我必须先接受事实后才能做出改变。诊断虽然没错，但我才明白原来当所有人都觉得他不正常的时候，他永远就只能够是不正常、不会有机会变得和正常孩子一样的。当下我才决定完成手头上工作后放下一切，留在家里教育他。

去理解他们每一个行为的原因

大多数自闭儿父母都会习惯性地将孩子的问题掩饰起来，觉得这是件很丢脸、很不光彩的事。但身为公众人物，我为什么要让大家知道我的儿子是自闭儿呢？就是为了要在社会大众中得到更大的空间、更大的包容，如果人家知道他是自闭儿的话，当他做了脱轨行为，如无法正视对方眼睛、做出对陌生人充满好奇的举动、说了奇怪的话等，其实都不会责怪他。

我觉得自闭儿问题应从三方面去教育，差异性行为、固执行为以及语言能力。每个人都想要快乐，他们其实也一样，但为什么他们会做一些让自己、至亲尤其是妈妈不快乐的事呢？其实他们也不想的，在我个人的认知里，他们的每一个动作、每一个行为、每发出一个声音，都是有意思的。自闭儿也是人、也会有感觉，就和我们一样，只不过他们无法明白其他人的行为、同理心不够罢了。如果我们能够细心理解他们每一个行为的原因，在适当的契机下教育他们，就能够有办法去让他们改变。

打骂无用 找契机改变他们想法

像我儿子非常抗拒上厕所，只要一有便意就会要求穿上尿片，我什么方法都试过、就连和他一起上厕所也试过了，但他就是不愿意，因为他无法理解马桶为什么能够将所有东西变得消失不见，他觉得非常可怕。

直到有一天，我妹妹带着她不到两岁的女儿来到家里，赞扬她已学会如何上厕所，当下我就知道契机来了。我不停地称赞她、赞得天上有地下无，我儿子就在旁边不停地唱歌，虽然我们每天都要为了尿片的事消耗不少时间，但我并没有趁机取笑他，因为我已经知道他其实很不开心。

第二天，他有便意时还想穿尿片，但却故意避开我直接跑到二楼去找佣人帮忙。我发现后就请佣人先回避，在只有我们父子两的房间里，利用他身为男孩子的自尊心不断地鼓励他、告诉他表妹那么小都可以做到，你也一定可以，并牵着他的手陪着他一起上厕所，最后终于让他成功如厕，也成功戒掉了尿片。

这就是契机的重要性，自闭儿的固执行为是无论你再怎么骂都没用的，许多改变都需要契机，虽然因为先天性问题而让所有的训练与教育都事倍功半，但只要你够坚持，终会有改变的一天。

取得他的信任 问题就容易解决

当他完全相信你是真心对他好的时候，很多行为问题都可以解决，当初我也花了不少心力才得到了儿子的信任。除了尝试融入他的世界外，我们一定要放开尤其是东方人对于爸爸这个角色、觉得我是爸爸所以你永远都要听我说的迷思。妈妈的角色本来就比较难针对儿子的行为与学习进行调整，因为妈妈对儿子而言是感情的依靠，而不是模仿或想要超越的对象，关于这一点夫妻间一定要做好沟通、有所共识。

当然，培养出百分百信任的契机也很重要。

某天我们在公园看到一棵比较容易爬的矮树，我就鼓励他去尝试。只要他稍有不稳、失去平衡时，我都会及时扶着他。几个月下来，一次又一次的保护让儿子在爬树过程中建立了对我的信任，因为他知道我永远都会保护着他、不让他从树上掉下来，自此之后我们的关系也有所改变，他不再质疑我，并更加愿意接受我的教导。



什么是自闭症？

自闭症是一种神经发育障碍病症，根据统计，自闭症有半数病因属于遗传，女孩与男孩的比例为1比4。受影响的患者会显示出不同严重程度的行为问题，如言语迟缓、智力障碍、学习迟缓、读写障碍 、社交互动能力差、自发沟通能力差、限制和重复的兴趣与活动、情绪与行为问题、自伤行为、具挑战性或攻击行为、感觉统合失调等。但我觉得，自闭症可以通过行为治疗、语言治疗等专业协助，再加上来自父母适当的教育与训练，自闭情况其实是可以被改善的，就像我儿子一样。

加强他们的特长

1岁至6岁是治疗自闭症的黄金期，只要发现以上症状就得尽快寻求专业团队的协助，千万不要等到孩子11、12岁，开始进入青春期、反叛期后才向专业人士求助，已经太迟了。

记住，自闭儿虽然会在某些方面较迟缓，但同样会有其他能力超前，这些都很正常的。我们身体、血液、脑部体积都差不多，所以当自闭儿的语言、动作的发展不那么好时，就会有其他能力特别发达，可能是对颜色、平衡、算数、空间等学习特别敏锐，我们做父母的就必须学会如何将他们的各项发展教得平衡但不平庸，让他们能够发展基本语言能力时也能够将特长发光发热。每个孩子都不同，这些也是我们做父母的必须特别小心留意的，找到他的兴趣所在，可能是拼图、音乐或画画等，他就一定能够做得比一般人来得更好。

戒掉麸质，改善过动

这类小朋友通常会比较偏食，像我儿子经过详细检查后发现他对麸质（Gluten）过敏，当麸质导致他肠道受损后，其中的成分就会变得像吗啡，当他吃下面包等含有麸质成分的食物后就会像是吃了兴奋剂般出现过动的表现。我儿子白天时已非常活跃，但到了晚上临睡前竟然还活跃到必须跳舞唱歌一、两个钟头，一直跳到他完全没有力气后才会像断了电一般睡着。当我们成功让他戒掉麸质之后，他的好多过动症状都改善了，其实绝大部分的自闭儿只要戒掉麸质，过动情况就会有所好转。

当然，大家不一定需要像我一样花钱让孩子进行过敏检查，当家里有小朋友面对自闭症或过度活跃症问题时，什么都不需要做，就直接让孩子戒吃麸质3至4周，再观察他的过动情况有没有好转，如果有所好转的话就继续戒吃就可以了，不需要再额外花钱检查。现在我儿子的肠道已经修复好了，多吃些蔬菜、水果等含有丰富益生菌的食物帮助肠道修复后，再吃含有麸质成分的食物也不会有问题了。



将期望放低，每一小步都是动力

让自闭儿父母感到最痛苦的地方在于，他们永远都希望以自己的角度去教孩子、将自己认为对的价值观强加在对方身上，但这行为对于自闭儿或是受到帮助的人而言，是一种很不舒服的感受，而不舒服的第一个反应就是拒绝。所以照顾自闭儿的专业团队也好、家长也好，第一步应该做的是放下身段，接受自己的小朋友、进入他们的世界，得到他们的认同后再慢慢引导他们进入正常人的世界，就不会在拉锯战中两败俱伤。

此外，一定得正视问题再不停地解决问题，解决问题的过程应该要是很正面的，而不是让问题一直不停地困扰着你。但要如何以正面的心态去看待进展、进步或成果呢？

就好像眼前的一瓶水，如果你觉得口渴，就会发现拥有这瓶水是非常值得开心的；但如果你想要冲凉的话，就会觉得这瓶水完全不够。其实正面与否的重点，完全在于你如何看待你所在的情况。当你将期望放到最低，只要稍有进步就会觉得很棒了；但如果你觉得孩子必须要做世界冠军、必须时刻都与别人比较，那无论他做得多好你都会觉得很不开心。

其实如果我们够仔细、够敏锐地去检视自己的话，就会发现十年前的自己和现在的自己是不一样的，如果你觉得自己有所进步，就代表这十年内你做了些正确的选择或行为；同样的，我们也可以看到孩子从A点去到B点时的进步，也可以从中感受到成就感与满足感，因为如果孩子没进步的话就不可能从A去到B了。但当然，从A到B需要一个过程，但如果你不停地想为什么这么久都还没到B的话，那你就会很痛苦了。

就像我给我儿子的三个终极目标就是可以与人正常地沟通聊天、可以做一些他认为自己可以做到的工作以及结婚生子。但你想想，从他3岁半由我接手教育开始，他至少都得等到18、19岁才能做到与人正常沟通，结婚生子可能得等到他30几岁之后才会发生。那完成终极目标至少是15年或更久之后的事情了，如果我这么想的话我每一天该有多痛苦、多么挫折；但如果我把这整个过程分成2千步、4千步，专注在他每一天的进步的话，我就会过得好开心。

摒除养儿防老的想法

也许这4千步当中，难免还是会有些不开心的事，但这些不开心很快就会过去了，因为他很快又会达到了4千步中的其中一步，当你转换心态之后，整件事就会有所不同。

其实我也想分享另一个不同的想法，当你养一只小狗的时候，你并不会想着要让小狗给予你任何回报，但你还是可以每天都很开心地喂它食物、照顾它。但为什么我们总是会要求孩子一定要回报我们、养我们、给我们些什么呢？若能摒除这种想法就够了，我也是这样对我儿子说的，我不需要他养，他只需要养好自己、为自己未来着想就可以了，读书成绩再好或再差也都是他自己的。