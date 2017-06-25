兑换6千准备返乡庆开斋 忘拉腰包拉链钱掉失 国内新闻

（新山25日讯）一名在新加坡工作的巫裔技术人员，兑换6000令吉准备返乡庆开斋。途中却一时大意忘拉腰包拉链，导致这笔血汗钱掉失，让他欲哭无泪。

27岁的沙米鲁昨早9时在新山苏丹依斯干达大厦一家钱币兑换商将新币兑换成6000令吉后，在附近一家商店买东西。没想到付款后竟一时大意，忘记拉上腰包拉链，导致放在腰包里的钱包掉失。

沙米鲁随后到新山南警区报案。据报案纸显示，掉失的钱包里除有该笔刚兑换的6000令吉现金外，还有身份证、驾照、新加坡工作准证和他与妻子的提款卡。

沙米鲁较后在脸书贴文及上载该商店闭路电视视频，希望有好心人若看到这笔钱，能拾金不昧，把钱还给他。网友们也为沙米鲁遭遇感到难过。

记者较后联系上沙米鲁妻子，她表示该笔6000令吉现款是丈夫的薪水，但不清楚事发经过。

针对这起事件，柔州总警长拿督斯里万阿末今早出席依斯干达布特里警区开斋宴后，受询时表示，以现今社会，要找回这笔钱很困难。

他劝请民众不论提款或换钱，一定要小心谨慎，切勿大意。

另外，针对本月20日晚上在淡杯一家购物商场发生的金店抢案，万阿末表示，他相信4名匪徒已逃亡外州。目前，警方正追查匪徒下落。

“柔州警方在斋戒月展开高调巡逻，原要在斋戒月取得零罪案记录，但被这宗金店抢案给破坏了。”