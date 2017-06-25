到云顶度假中途遭遇祸 一家8口3尸4命5伤 国内新闻

（芙蓉25日讯）华裔一家8口趁着开斋节假期准备到云顶度假，中途却遭遇死亡车祸，酿3尸4命惨剧。

这起车祸于今日早上约9时30分，发生在南北大道爱极乐至新那旺第229.5公里处以北方向，一辆丰田Vellfire休旅车载着华裔一家8人，准备从马六甲到云顶度假，讵料中途却遭死神拦路，夺走3条人命，包括一名怀有4个月身孕的孕妇。

林茂警区主任依布拉欣受询说，根据初步调查显示，事发时，丰田Vellfire休旅车行驶在大道第二跑道，一辆行驶在第3跑道的丰田Camry轿车突然失控撞向左方的休旅车，导致休旅车内8人蒙受死，Camry轿车司机则脚断。

他表示，事发后，坐在后车座的76岁父亲当场死亡，两名30岁及40岁的女儿则在送院抢救后不治，与父亲共赴黄泉。

3名死者分别是76岁的康金城、40岁的康瑞梅（怀有4个月身孕），以及30岁的康瑞妮，3人属于父女关系，均来自马六甲亚罗牙也。

依布拉欣表示，死伤者较后已送往芙蓉中央医院解剖遗体和治疗，警方将援引1987年陆路交通法令第41（1）条文危险驾驶导致他人死亡调查此案。

由于一时间痛失3名至亲，死者家属今日在芙蓉中央医院办妥领尸手续后，便将遗体送返马六甲住家，希望媒体不要继续挑起伤痛，因为一家人原本开开心心出游，最终却载着3具冰冷尸体回家。