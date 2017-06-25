首相:最重要任务 确保国人安全国家和平 国内新闻

（布城25日讯）首相拿督斯里纳吉指出，确保国家的安全和政局的稳定，仍是当前政府最重要的任务。

他坦言，目前全球皆面对恐怖主义的威胁，而我国亦无法幸免，因此政府有必要确保国人的安全和国家的和平。

“因此，政府不断地再加强和提升国家安全部队，如警方以及海、陆、空三军等，确保国家是安全，且不会遭到恐怖主义的威胁。”

纳吉今早是在其官邸举办的开斋节首相官邸门户开放活动时，向媒体这么表示。

他也提及，政府也将积极维持国家政局的稳定，并且让人民对政府充满信心。

另一方面，首相夫人拿汀斯里罗斯玛也表示，尽管今天穆斯林社会都在欢庆开斋节，但一些战乱地区的穆斯林不仅无法和家人同聚，甚至连饱餐一顿都有问题。

“我希望在欢庆佳节的同时，大家也能够想到一些无法与家人欢庆开斋节的穆斯林，尤其是那些年幼的孩童，他们在幼小的时候就被迫与家人分开，而他们的父母也无法为这些孩童做什么，我为这些人的处境感到悲伤。”

她也呼吁国人，在佳节期间尽量避免与身边人发生争执，原谅所有有意和无意的过错。

阿末扎希:提高戒备防恐袭

随着恐怖组织“伊斯兰国”（IS）企图在开斋节向麦加清真寺发动恐怖袭击，副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希表示，我国安全部队已全面提高戒备，也保证国人的安全获得保障。

他今日在出席开斋节首相官邸门户开放活动时被媒体询及我国安全课题时表示，随着菲律宾南部马拉维（Malawi）和曼谷都传出恐怖袭击后，我国的保安也务必提高警惕。

不过，询及我国安全措施情况如何时，阿末扎希则坚定地表示：“获得保证”。

他强调，为了避免情况变得更糟糕，执法单位已经加强国家安全和保安。

此外，阿末扎希也说，今年首相官邸举办的门户开放活动，出席人数有别于往年。

“往年，我们看见许多外国人踊跃出席，但是今年本地人的人数较外国人更多，不只是布城居民或邻近的居民，还有远道而来，包括从霹雳、太平和柔佛的人民。”

“我站在首相身旁与民众握手，我可以感受到民众脸上显得放松，还意犹未尽想和首相纳吉继续握手和交谈。”