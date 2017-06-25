运油车翻覆民众抢油 突然爆炸逾百人被烧死 国际新闻

巴基斯坦一辆运油车，周日早上驶至旁遮普邦巴哈瓦尔布尔（Bahawalpur）一条全国高速公路时失控翻侧。车祸发生后民众连忙赶到现场“抢油”，期间怀疑因有人抽烟，导致爆炸，造成最少123人葬身火海，另有逾130人伤，并波及到附近多架车辆。网上流传照片可见，现场满布焦尸，场面骇人。

有警方消息指，运油车当时怀疑因超速导致翻侧，令车内的油从油罐中漏出。有目击者表示，运油车翻侧消息传出后，居于附近的当地民众蜂拥而至“抢油”；期间怀疑因有人抽烟，导致发生爆炸，令大批抢油的民众活活烧死。

消防员接报后赶赴现场扑救，但从现场拍得的影片可见，现场尸横遍野，他们拿着消防喉灌救时只剩下满地焦尸。当时不少人已被烧至熏黑、面目全非，需以DNA化验才能鉴定死者身份。部分尸体仍保持着挣扎动作，死状恐怖。

现场亦可看到不少车辆被波及，消息指逾70辆电单车及汽车被烧成废铁。当局亦派出救援直升机运送伤者到医院，部分伤者被送到当地的区域总医院救治，火势现已受控。当局现正就事件起因调查，但相信车祸起因为运油车超速所致。