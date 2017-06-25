吉警开斋节大检举 137骑士推摩托到警局 国内新闻

(亚罗士打25日讯)吉州警方交警组开斋节前夕展开大检举，共有137名接获罚单的摩车骑士必须推着摩托车步行到警察局，并在警察局内通宵迎接开斋节，其中2名骑士更因尿液检查呈阳性反应当场被扣查！

这项大型“道路流氓”取缔行动是由吉州警察总部交警组、哥打士打县警方及交警组等联手展开，警方于周六晚11时30分开始，在米都唐人街及不加歪路设起路障，检查来往交通工具，直至周日清晨6时结束。

哥打士打县警区主任莫哈末罗兹表示，这次行动，警方共开出137张触犯146项交通规则的罚单予违规骑士，并充公了22辆摩托车，其中1名20岁华裔骑士及36岁巫裔骑士因尿液检查呈阳性(冰毒)反应，在1952年危险毒品法令第15(1)(a)条文下被扣查。

他说，警方在行动中，共检查了267辆摩托车，包括256名巫裔骑士及11名华裔骑士，有30人必须接受尿液检查。

他指出，违规者触犯的146项交通规则包括:改装43项、车牌不符合规格40项、没驾照16项、超速13项、闯红灯和后视镜各7项、没有保险和路税各6项，以及驾照逾期5项等。

他说，检举过程中并没有发生不愉快事件。