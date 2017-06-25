富豪变鲁宾逊居孤岛20年 不甘寂寞征女友 国际新闻

澳洲雪梨一位亿万富翁因为在股巿失意，20年前选择到孤岛隐居。长年隐世生活令他寂寞难耐，如今诚征女友与他共渡人生，可惜暂时未有佳音。

《每日邮报》、澳洲新闻网等媒体报导，格拉辛（David Glasheen）曾是矿场老板，又藉投资房地产坐拥约2840万澳元（约9230万令吉）身家。但1987年一场股灾，让他的财富蒸发近700万澳元（约2275万令吉）。

股巿失意让格拉辛反思人生，到底要做到死再累积财富，抑或从此远离金钱世界？他决定摒弃昔日挥金如土的生活，1997年搬到澳洲东北部外海的「复元岛」（Restoration Island），一住就是20年。

从前住豪宅，如今靠捉蟹及摘椰子过活，格拉欣说：「一旦有事情出错，你的生命就有危险，而你是心知肚明的。荒野的生活条件严苛，是艰苦的世界，事情永远会出错，你就是要处理好……你以为打开水龙头水就会流出来，然后开始意识到事情不是这样的。在这里，你要照看一切。」

虽然隐世，但格拉辛未与世界脱轨，他自建了太阳能发电装置，让他能够上网，并在交友网站诚征有心人。不过目前陪伴他的，仍只有一只狗及一个人形娃娃。格拉辛说：「在这里我变得寂寞，我唯一希望，就是有美人鱼在沙滩出现。」