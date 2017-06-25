张雨生妈妈：多希望他自己拿奖

第28届金曲奖颁奖典礼24日於台北小巨蛋登场，本届特別贡献奖颁给刚过51岁冥诞的歌手张雨生，今年是他逝世20周年，由多年老友陶晶莹担任引言，得意门生张惠妹演唱致敬，张雨生母亲和弟弟上台领奖。张妈妈在台上含泪致词，虽备好谢词，但眼睛已看不清：「没想到20年后为他代领奖，多希望他也能够自己从台下走上台拿自己的奖。」

张雨生唱作俱佳，求学时期初试啼声就受到瞩目，1988年出道后以〈我的未来不是梦〉一曲成名，不仅拥有嘹亮嗓音，词曲更直击人心，为早逝妹妹写下的〈天天想你〉让他瞬间暴红，专辑狂卖35万张并传唱至今，近30年依然没退烧。

陶晶莹上台第一句话就哽咽，除介绍张雨生对乐坛的贡献，也点出他有过的辉煌和困境，并引用他说过的话：「在我呕心沥血、潜藏一切之后，我明白我是幸运的，因为我尚可以焦虑地思索…莫忘我们疑惑困扰之际、正孕育著历史，我会坚持下去，很多人都在坚持著。」一席话激励台下所有音乐人。

张惠妹在漆黑中用高亢声音清唱〈天天想你〉开场，接着舞台上布满绚丽光束，她一连热唱〈以为你都知道〉、〈后知后觉〉、〈不顾一切〉，最后在布满张雨生影像的背景中唱出〈我期待〉时，张惠妹已泪流满面，台下与会者也全场起立对张雨生致敬。

另一位特別贡献奖颁给今年81岁的「宝岛歌后」纪露霞；台语女歌手凤娘、秀兰玛雅、曹雅雯、黄妃、李娅莎昨在台上合唱她的经典名曲〈望你早归〉，向歌后致敬。

纪露霞从黄妃手中拿到奖座，在台上感动地说，年轻时唱过邓雨贤等大师们的作品，「让我今天还能被大家记得，真的很感动，更感谢歌迷对我的疼爱，不管回忆还是记忆，我都希望继续给大家最温暖的声音。」

她在后台表示，3个儿子及孙子们都在台下分享喜悅，当年她在歌坛红透半边天，但儿子们并不知道妈妈是传奇大歌星，虽唱了63年，但婚前只在南部出席演唱活动，直到77岁在中山堂及国父纪念馆举办个人首场演唱会，儿子们才见识到她的人气。

纪露霞19岁出道，在歌坛短短6年录了近2000首歌曲，唱红许多经典名曲，包括〈黄昏岭〉、〈孤恋花〉等，她外表看不出81岁高龄，开心说保养之道和爱唱歌有关：「唱歌是最好的运动，我也希望歌迷一起唱下去！」(中国时报)