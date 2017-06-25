贴心帮提词惹哭观众 陶子：希望对得起雨生 娱乐新闻

第28届金曲奖颁奖典礼完美落幕，今年最让人印象深刻的桥段，除了香港女歌手卢凯彤在夺最佳编曲人奖时公开出柜外，逝世恰逢20周年的张雨生也获颁特別贡献奖，他的妈妈与弟弟上台领奖时，张雨生学妹陶晶莹担任引言人，感性的谈话让观众几乎都跟著泪崩，事后她和网友分享这段过程，也说「希望对得起雨生！」

张雨生1997年因为一场车祸离世，年仅31岁，当时他才刚帮张惠妹（阿妹）做了一张百万专辑，前途看好，但他的离去让许多歌迷与圈内人都不敢置信，今年金曲奖颁了特別贡献奖给他，更找来阿妹献唱，张雨生的妈妈与弟弟也到场代替领奖，但整个过程却让观众、引言人陶晶莹以及阿妹全都泪崩。

尤其张雨生妈妈在致词时一句「我眼睛看不太清楚」，让一旁的陶晶莹贴心的帮忙提词，暖举被网友大讚。在金曲奖结束后，陶晶莹也在网上和网友分享早年她与张雨生初识的过程，也聊了张雨生对音乐的热情，甚至po出一张两人早期同台的照片，陶晶莹就感性地表示「希望对得起雨生」，又让一票网友留言「右臂惹哭了。」（取自中时电子报）