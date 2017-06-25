金曲为何开出这些奖 评审有话说 娱乐新闻

第28届金曲奖大风吹起世代交替，评审团主席黄韵玲以“不得不听见新世代”来形容，方大同1轮出线、艾怡良打到第2轮、年度专辑纠缠到第5轮，中国创作人郭顶入围6项全部没顶，都是因为“投票机制”。

成军5年、第一张专辑“草东没有派对”就成赢家，黄韵玲说，“成为新世代的标竿，对于下一代世代，他们已经准备好了”，因此拿走最佳乐团奖。

草东没有派对的《大风吹》和周杰伦的《告白气球》让评审陷入“深度vs流行”选择障碍，前者后来因“音乐丰富完整、新世代的代表”胜出。

五月天还是霸主，最佳华语专辑的最大对手是郭顶，第1轮无人过半，第2轮两者打成平手，到第3轮才以13票胜出，原因是“一直关心人与人距离，20年努力带动乐团的风气，可以听出时代和精神感，以音乐带动华语音乐”。

方大同因“创作丰富、音乐有企图心，巧妙结合R&B和中文，非常自然”，在20票中，第1轮就以18票大胜林宥嘉。艾怡良的咬字和感情被赞不愠不火，且经几年的重新学习，在灵魂乐风外更加多元风格，和魏如萱拼到第2轮，以10票胜出。

于是盘点起来，五月天入围8加1只拿2项、艾怡良入围7项幸好抱回后座、入围6项的郭顶更是全面没顶，一切都是每位评审一一发言后的投票结果。