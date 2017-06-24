五月天获金曲华语专辑 方大同歌王艾怡良歌后

（台北24日讯）第28届金曲奖颁奖典礼24日晚在台北小巨蛋登场，乐团“草东没有派对”是本届入围大赢家，更被视为天团“五月天”的劲敌，虽只成军一年多，但在年度歌曲《大风吹》和最佳乐团都打败五月天，再加上典礼的第一个奖项——最佳新人奖，3奖在手，是演唱类最大赢家。

所幸五月天最后扳回一局，以《自传history of Tomorrow》获得最佳华语专辑，再加上主唱阿信终凭《成名在望》首次拿到最佳作词人奖，总算吐气扬眉！

歌王由曾扛龟5次的方大同拿下，大马代表黄明志两次都跟金曲歌王失之交臂，方大同特别要感谢母亲，默默给他很多力量；艾怡良则荣登歌后，特别感谢包容她的大家，今后她会鞭策自己再快一点、也更勇敢一点，不会辜负大家对她的好。

卢凯彤公开出柜“谢谢我太太”

香港女歌手卢凯彤凭《还不够远》夺最佳编曲人奖，实现在红毯上的承诺公布另一半，她劈头就说：“我要谢谢我太太（台湾女摄影师余静萍）！”大方出柜坦承性向引起全场欢呼；张惠妹演唱一连串组曲悼念恩师张雨生，虽然一开始就有些哽咽，但忍到了最后才忍不住泪崩，完美唱完终句后，全场也忍不住起立鼓掌，场面相当令人动容。逝世近20年的张雨生获颁特别贡献奖。

年度专辑奖：《桑布伊创作专辑——桠干》

年度歌曲奖：草东没有派对《大风吹》

最佳华语专辑奖：五月天《自传history of Tomorrow》

最佳华语男歌手奖：方大同《JTW西游记》

最佳华语女歌手奖：艾怡良《说 艾怡良》

最佳乐团奖：草东没有派对《丑奴儿》

最佳演唱组合奖：Mr.Miss《先生小姐》

最佳新人奖：草东没有派对《丑奴儿》

最佳专辑制作人奖：荒井十一《vavayan女人》

最佳单曲制作人奖：陈君豪《是日救星》

最佳作曲人奖：黄建为《离心力Centrifugal Force》

最佳作词人奖：五月天阿信《成名在望》

最佳编曲人奖：卢凯彤《还不够远》

最佳演唱录音专辑奖：《桑布伊创作专辑——桠干》

最佳音乐录影带奖：《拆》张三李四

最佳台语专辑奖：伍佰《钉子花》

最佳台语男歌手奖：谢铭佑《旧年》

最佳台语女歌手奖：曹雅雯《思念的歌》

评审团奖：生祥乐队《围庄》

特别贡献奖：纪露霞、张雨生