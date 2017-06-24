峇里岛捕获野生奥巴马 畅饮椰汁照疯传 国际新闻

美国前总统奥巴马一家人正在印尼峇里岛度假。有民众拍到他在峇里岛捧著一整颗椰子、畅饮椰子汁的照片，引发照片在网路上疯传。

美国前总统奥巴马和妻子及女儿玛丽亚和莎夏昨天前往峇里岛度假5天，他们接着将参访位在日惹的婆罗浮屠寺庙群（Borobudur Temple Compounds），之后再前往雅加达会晤印尼总统佐科威。

奥巴马一家人此行下榻峇里岛乌布（Ubud）四季度假村（Four Seasons Resort）。

和其他游客一样，奥巴马到了印尼度假胜地也免不了要一嚐椰子汁。网友wandaponika捕捉到这位前美国总统在峇里岛大口畅饮椰子汁的照片，照片上传网路后造成疯传。

照片中，奥巴马戴着墨镜，身穿浅色衬衫，他一手捧著一大颗剖开的椰子，一手抓着吸管，用力大口吸着椰子汁，一副像是很渴也很满足的模样，让他再度成为印尼社群媒体上的热门人物。

事实上，奥巴马和印尼渊源深厚，他6岁时和母亲及印尼籍继父搬到印尼。他於1969年至1971年就读位于雅加达的铭丁第一国立小学，在这里度过了2年的小学时光。

学校还在奥巴马以前上课的教室墙上高掛他的素描肖像和照片，全校师生都以出了一位美国总统校友为荣。

他也曾多次在公开场合中穿插印尼语词汇，提到他童年时期爱吃的印尼炒饭（Nasi Goreng）、牛肉丸（Baso）、烤肉串（Sate）、虾饼（Kerupuk）等。