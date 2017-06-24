周美芬吁国内艺术工作者 把艺术鉴赏当努力方向 中南马新闻

（吉隆坡24日讯）马来西亚华社文化艺术资讯委员会主席拿汀巴杜卡周美芬呼吁国内艺术工作者，把社会贤达的支持当成暂时的援助，把培养艺术鉴赏社群的工作当成长远的努力方向。

她说，马来西亚华社艺术多年来仰靠社会先达出钱资助，这固然为艺术文化带来生机，但一直借助外力支助而无法自我开源的方式终究不是长远之计。

“所以，我要呼吁我国艺术文化工作者，把社会贤达的支持当成是暂时的援助，把培养艺术鉴赏社群的工作当做长远的努力方向，文化艺术工作终究必须资历更生。”

她认为，文化艺术工作者应该教育人民，观赏艺术文化作品必须付费买票如常的认知，大家共同承担分享，国家艺术才能开花结果。

她今日为2017马来西译华穗艺术节前期活动－《文化、创意、产业研讨会》主持开幕仪式时，如是表示。

为了让国内艺术家学习让文化、创意与产业结合，马来西亚华社文化艺术资讯委员会邀请了台湾7名文化与创意相关单位代表来马与我国艺术工作者进行研讨会。

较后，周美芬受媒体访问时说，这为期两天的研讨会讲让我国的艺术工作者理解，艺术与产业的结合，如何为艺术作品带来经济效应，以便让艺术家能够自己开源，延续艺术生命。

她指出，创作与艺术的人力都是需要费用，但艺术工作者不应该长期仰靠赞助，而是要培养人对艺术的关注，甚至把艺术当成生活中不可或缺的元素。

她也在开幕礼致词时说，我国的多元文化为我国艺术工作者提供了其他地方没有得创作洋房与灵感，理应在文化创意产业方面有更大的发展。

她认为，空有创意而没有包装、空有热情而没有行销、只重个人小众的创作而忽略了文化艺术社群的培养，文化艺术终究只能局限在小众范围，无法为国家的精神文明和生活品质做出应有的贡献。

周美芬指出，文创产业是个有温度且独一无二的产业，它呈现出这片土地原汁原味的故事与竞争力。

她认为，文创产业不是少数精英独有的产业，而是大家在这片土地上一步一脚印生命的轨迹。

“每个国家都有代表该国文化的色彩，文创产业如此贴近你我的生活，必须依赖有企图心与热情的人投入，透过结合、包容与推广，可提升国家的产业。”

出席者有驻马来西亚台北经济文化办事处代表章计平、《文化、创意、产业研讨会》筹委会主席郑正成、台湾文化失业基金会董事长陈郁秀、马来西亚艺术学院院长骆丽芳等。

章计平：马台创造双赢合作模式

章计平指出，在台湾总统蔡英文所推行的新南向政策下，台湾欲与东盟中心国家马来西亚建构新型伙伴关系，创造互利和双赢的合作模式。

他说，马来西亚与台湾在各领域关系一直非常密切，台湾是马来西亚第4大投资伙伴，投资额超过120亿美元，而台湾也是马来西亚第8大贸易伙伴，去年双边贸易额超过140亿美元。

他在2017马来西亚华穗艺术节前期活动－《文化、创意、产业研讨会》开幕典礼上致词时，在人才交流方面，我国目前有1万6000人在台湾念书，占了东盟国家在台湾学生人数的54%，这也带动了马来西亚前往台湾的观光客人数。

“去年，马来西亚前往台湾人数超过47万4000人次，比前年43万人次有所增加，处处彰显了跟文化创意产业有关的经贸发展及人才共同交流有了非常实质的关系。”

他相信，马来西亚与台湾在兼顾经济发展还有文化创意的永续发扬工作上，两者彼此相辅相成，文化创意产业的兴起也有很多深入且精辟的发展。