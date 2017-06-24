峇株行食集首次开跑 吸引39档口摆卖 中南马新闻

“峇株行”市集内目前有31个档口、2个流动商店及6辆流动餐车进驻其中，周五晚上吸引了许多人前来。

"峇株行"市集周五晚首次开跑，峇株巴辖中华总商会理事在启动仪式合照。前排左7为郭明发。

（峇株巴辖24日讯）“峇株行（Batu Walk）”市集首次开跑，吸引39个档口前来摆卖，售卖各式食品、饮料、传统小吃、画作及家庭用品等，许多民众前往消费。

峇株巴辖中华总商会城市规划及旅游组鼓励更多想创业及热爱文化艺术表演的年轻人能投身其中，一同带动当地的经济及旅游发展。

许常健：2流动餐车特地从新山北上

峇株巴辖中华总商会城市规划及旅游组主席许常健昨日在“峇株行”启动仪式上表示，“峇株行”市集首次在峇株巴辖中华总商停车场举办，市集内共有39个摊位，包括31个档口、2个流动商店及6辆流动餐车，其中有2辆流动餐车是特地从新山北上营业。

他说，上述市集接下来每逢周五及六，傍晚6时30分至午夜12时在该会停车场进行，未来希望能将峇株市集延伸至该商会外的走廊，让更多摊位及文化活动能进驻市集。

他说，目前该市集集合售卖各式食品、饮料、传统小吃、画作及家庭用品等的摊位。

“峇株行市集也提供一个平台，让有兴趣呈献文化表演的人士前来，希望此市集能吸引1000人次前来。”

他鼓励，有兴趣创业的人士加入“峇株行”市集，该会将提供场地及相关创业基金或贷款的咨询，甚至给予执照申请的协助，以鼓励各族人士都能加入其中。

郭明发：市集也带动旅游业

峇株巴辖中华总商会会长郭明发说，该市集除了提升当地的经济，同时也会带动当地的旅游业，同时他也希望此项夜间活动能让更多游客在峇株留宿一晚。

他指出，该会计划推出峇株巴辖旅游小册子，让前来峇株巴辖旅游的民众能了解本地旅游景点及旅游配套，同时也能协助推动该地的旅游区。

张维忠：活动能激活峇株市区

峇株中总青商团副资料主任张维忠说，峇株巴辖市议会对于“峇株行”市集给予鼓励及配合，上述活动能激活峇株市区，加上州政府一直以来都鼓励推动旅游业，因此该市集是相当受到鼓舞的。