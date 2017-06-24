大型工程交海外财团竞标时 方天兴促关照本地商家 中南马新闻

（吉隆坡24日讯）华总会长丹斯里方天兴认为，政府在落实大型工程计划时，也应关注和照顾本地建筑商和厂商的竞标和参与机会，让本地业者也分获一杯羹。

他说，在政府大型工程交由海外财团竞标的同时，也应该考虑到本地企业商家的机会，包括下游和辅助领域的参与，沿用本地生产建材和技术人员等。

他指出，随着政府在近年来致力引进许多外资参与我国大型工程发展计划的同时，确保本地建筑商和厂商获得参与机会是重要的，它可协助提升国内建筑商和厂商的技术和竞争能力。

他昨天接待到访的马来西亚建筑商公会领导层时，发表谈话。

出席交流者有该会主席符绩理、总秘书陈书煌、执行董事罗蔚琳、副总经理唐永耀与梁云伦、执行员吴婉萍等。华总方面包括副总会长拿督林家全、正副总秘书拿督黄益隆与拿督陈耀星、副总财政丹斯里陈炎顺、法律顾问郑懿铭以及总执行陈国明等。

方天兴说，于1954年成立的马来西亚建筑商公会，目前有1万4000名会员，是个历史悠久、并具有巨大影响力，同时对国家硬体建设贡献良多的一个重要业缘性组织，在建国进程中，也扮演着举足轻重的积极角色。

他希望政府重视本地建筑商和厂商长期以来对国家和社会发展建设所作出的贡献，继续在政策上协助业者，让它继续发挥功能。

符绩理认同 “让本地厂商参与”

符绩理认同方天兴所提的“让本地厂商参与”观点，同时提出有关建筑同业所面对的聘用外劳和就业保险等课题。

他形容，许多领域，包括建筑业在内，由于国人不愿意做，导致业者必须依赖外劳来服务，但政府的外劳政策经常朝令夕改，让人难于适从。

“在最新的外劳漂白行动中，政府向业者（每名外劳）先征收600令吉，一旦通过审批成功合法化之余，付出有关费用还不要紧，可是一旦不获得批准的话，上述款项拿不回来，雇主还要承担把有关外劳遣返回国的额外费用，这是导致国内仍有许多雇主对这项政策采取观望，反应欠理想的主因之一。”

希望政府重新考虑就业保险

他也提到将在明年1月执行的就业保险课题，并希望政府重新考虑这项新措施。

“这项措施下，雇主和雇员将各支付员工薪水的0.25%予社险机构，在这肯定将加重雇主的负担。”

他希望继续与华总就各项经济与业界课题保持密切联系与交流，同时也邀请华总参与该会所主办的活动。