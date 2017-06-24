介绍已婚妇予纽西兰汉 狮城女骗走近11万令吉 国际新闻

（新加坡24日讯）狮城女涉婚介骗局，纽西兰洋汉原以为可娶新加坡女子，却交上马来西亚已婚妇。

一名叫华莱士的50多岁纽西兰男子通过2013年刊登的征婚广告，联系上一名叫薛丽君（60岁）的新加坡女子，并在她的安排下与一名洋名杰西卡的女子见面。

根据刊登在报章的征婚广告，该名45岁女子是新加坡人，拥有自己的生意，还喜欢音乐、旅游和做家务。

经过数次会面后，薛丽君要求华莱士支付5万新元（约15.5万令吉），证明他有经济能力照顾女子。

华莱士开给对方一张3万5000新元的支票，并注明是与杰西卡结婚的聘礼。

原本一切看似顺利，但杰西卡陪同华莱士回到其家乡威灵顿时，却被移民官发现是已婚女。

随后公开的结婚证明更显示，她其实来自马来西亚而非新加坡。

真相大白后，华莱士曾要求对方将钱全数归还，但不成功，于是报警。

警方随后控告薛丽君行骗。

纽西兰当地媒体报道，薛丽君为新加坡人，她在去年6月被定罪。

薛丽君此前已将3万5000新元归还给华莱士。法官周五要求她再向受害人支付1万新元赔偿费，并罚款7500新元。（人名译音）