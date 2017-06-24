森行动党下周开会 检讨大选团队及策略 中南马新闻

（芙蓉24日讯）民主行动党森州主席陆兆福透露，森州州委会将在下周召开会议，以检讨各州选区的来届大选团队及策略。

他指出，较早前已要求各州选区需要为了来届大选做准备，并且限定必须在本月尾拟定大选团队、策略及培训鉴票员等工作，因此州委会会议主要是针对各州选区策略作出检讨。

他说，基于看似大选并不会落在今年，所以各州选区还未设立大选竞选中心，毕竟行动党不像国阵般拥有庞大资金及丰富物资，可在大选还未来临前就先设立竞选中心。

他今天在芙蓉新城展开“行动党第5站拜访选民活动”时指出，因在上届大选时，由于在大选一年前各州选区就已设立竞选中心，以致在缴付了近一年的租金后才大选，那对行动党而言是一笔非常庞大的费用。

他认为，设立竞选中心还不是太大问题，倘若大选落在明年3月份的话，他们将于明年1月或2月期间设立，也不算迟，目前最重要的是拥有一个竞选团队，同时需利用更多时间贴近选民，因得到民心才是最重要。

陆兆福说，近期关税局闹出的一个笑话，原本已宣布欲征收60种类物品消费税，在24小时内却突然被政府喊停，并指要等待内阁通过。

“消费税已征收了两年，难不成关税局不知这需要经过内阁通过的程序吗？这也显示了政府内没有明确的政策及立场。”

他希望选民可以认清，一旦国阵在大选后依旧会征收更多物品的消费税，倘若希望联盟在下届大选胜出后，将会把消费税废除。

陆兆福：希望联盟领导层须尽快作决定

陆兆福希望，人民公正党在希望联盟领导层上，尽快解决及作出一个明确的决定。

他也是民主行动党全国组织秘书说，行动党谅解公正党面对的困境及担忧，因此希联还停留在组织上的安排及结构，至今未能获得解决。

他说，这主要是因为公正党对于土著团结党总裁敦马哈迪的角色还没有一个很明确的立场。

同时，他说，只要马华日叻务区会主席薛智义及知知港河沙坝新村村长蔡伟辉向被占用土地的地主道歉，他将会协助劝请事主配合处理土地问题。

他也是芙蓉区国会议员兼真纳区州议员，他指出，倘若薛智义及蔡伟辉没有在14天（从本周三揭发事情当天算起）的限期内向地主公开道歉，地主萧胜奎将会把属于自己的范围围起。

他说，村委会的做法根本不合理，因在开辟路段时，不可能不知道已经占用了他人的土地，若是如此，那也证明测量师存有失误。

“如今路段已开辟，占用了他人的地段，却要地主申请回属于自己的地段，这是非常不逻辑的做法。”

陆兆福说，他已经向事主求证过，村委会是否有要求他签署土地局申请文件，但事主否认村委会的说法。

无论如何，他认为，道歉是基本的礼貌，只要事主在获得公开道歉后，他便会协商，劝请事主配合解决此事。

“一旦事主将属于自己地段围起后，新开辟道路将会非常狭窄，车辆进出较为不便。”

本周三，来自知知港河沙坝新村的58岁萧胜奎，在陆兆福协助召开新闻发布会时，公开村委会在开辟道路工程时侵占地段，因而要求两周内再度拟定分界标签，并称“一寸也不可少”，欲争取回属于自己的地段。