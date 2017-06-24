槟宪报290条道路后逐步征收 担心中廉价屋区征泊车费 居民通过睦邻计划率先反对 北马新闻

冷格昂沙那路在2009年期间尚未有停车格，2011年开始才画出停车格。

斯里爱多丽睦邻计划脸书上，也发布了向市厅投诉的讯息。

（槟城24日讯）担心槟岛市政厅宪报290条道路后逐步征收泊车费的发林斯里爱多丽睦邻计划（KRT SRI IVORI） ，发现当地中廉价屋区冷格昂沙那路在“名单”内后率先通过市厅电子投诉（E-Aduan MBPP）官网提出诉求及投诉，以要求槟岛市长收回成命。

胡启贤：早期没停车格

斯里爱多丽睦邻计划主席胡启贤说，他昨日通过上述平台，已正式向市厅提出诉求，并希望当局能体恤当地居民。

他受到《光华日报》询问时说，该路一带共有4座中廉价屋及公寓，即中廉价屋斯里爱多丽、Sri Impian、Sri Kristal及丹绒阁，当地约有2000余个单位，由于中廉价屋及公寓停车格不足，不少居民平时都将汽车停泊于冷格昂沙那路旁停车格。

他说，早期原本该路并没有停车格，之前居民在2009年将车子泊于路旁时，曾被警员连续数天开出传票。当时居民在寻求垄尾区州议员杨顺兴的协助下，市厅于2011年批准当地划出约75个停车格。

他指出，目前，当地路段提升后停车格也已增加，惟现在尚未征收泊车费。

胡启贤向市厅投诉时，也提出了上述理由，他促请市厅能基于该路位于中廉价屋区，别在未来征收泊车费，而加重居民的经济负担。

他说，他以电子投诉平台提出诉求后，有关系统回复他讯息指已收到。

胡启贤促居民挺身反映

胡启贤促请，290条道路的居民，挺身而出向市厅反映问题。

他也呼吁地方性领袖及居民代表，若发现有关地区受到上述事件影响，应直接向市厅反映。

“我们别等到市厅宪报有关道路后，落实征收泊车费时才来反对，那时已迟了。”

胡氏说，他提出有关诉求，希望市厅能听取民意。

黄顺祥：听民意重新研究

槟岛市政厅财务管理常务委员会交替主席黄顺祥说，市厅是否290条新宪报的道路征收泊车费，将根据该区居民需求而定，同时也会听取其他居民的意见。

他说，市厅将会针对巫启贤的投诉，重新研究。

他也提及一些中廉价屋区，如霹雳路的中廉价屋区居民在一个月前已实施停车格收费制。该区推行征收泊车费是居民自行要求市厅这么做，居民提出这要求是因为要避免一些民众霸占有关停车格。

林瑞木：黄顺祥强词夺理 找借口向槟民开刀

（槟城24日讯）槟州马青中委兼丹绒区团团长林瑞木指出，槟岛市政厅“290条路征收停车费是避免霸占”的言论极为荒唐，也促请希联槟州政府停止玩弄人民的智慧！

他今日发文告说，槟岛市政厅财务管理常务委员会交替主席黄顺祥的这个言论根本就是强词夺理，找借口向槟州人民口袋开刀。

“市政厅的责任就是确保人民的停车位充足，尤其是槟岛我们一直都面对停车位不足的问题，驾驶人士早已非常无奈，如今还要增加征收停车费的道路，根本没有体恤人民之苦。”

他说，这起事件中也看得出槟州政府的双重标准，当联邦政府说要安装AES避免驾车人士超速而酿成交通意外和人命伤亡，槟州政府却坚决反对，但自己要增加州内的停车收费道路时，为何却又不说？

黄顺祥：民政马华炒作 征泊车费未定案

黄顺祥重申，市厅并没有在7月1日起，在宪报后的290条道路征收泊车费。

他说，宪报是须进行的程序，这290条道路停车格是否全部征收泊车费，进行或不进行还未有定案。

他遗憾民政及马华，在这课题上炒作。

另一方面，巫启贤说，杨顺兴周五（23日）已接获其投诉，后者表示将向市厅了解。

王宇航：须宪报公布才能接管 非陈德钦说下月收费

（槟城24日讯）槟州民主行动党社青团宣传秘书兼槟岛市议员王宇航说，有关290条道路，原本由其他单位如发展商所管理的道路，在移交回给州政府与地方政府后，政府单位必须通过宪报公布，才能正式接管有关道路。这是开国几十年来的宪法，无论是任何一方作政府，也必须通过宪报公布以接管移交出来的道路，因此并不如马华陈德钦所说的290条道路将在下个月开始收费。

“宪报公布是一种形式(formality)，是一项政府标准作业程序。马华是不懂，还是旨在误导民众？！再说，宪报公布后的道路，并不一定会马上征收停车费，而且槟岛市政厅也没有在有关马路肃立停车收费告示牌，所以槟岛子民不应该相信马华的妖言惑众，更不必担心需要在下个月开始在290条新宪报公布的道路上缴付停车费用。”

另一方面，王宇航说槟岛市政厅将在7月1日开始统一市政厅停车收费时间，即从早上8时开始，直到下午6时，星期天则全天候免费停车。这是一项惠民的政策，槟岛的民众除了可以在星期天免费享用停车外，也可以在每一天的傍晚6时放工回家后，不必再交付市政厅停车格费用。