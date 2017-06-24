林春煌：宗联委保全历史 接管名英祠产业应获考虑 北马新闻

高挂在名英祠内的英寿堂牌匾。

槟州各姓氏宗祠联委会记者会，前排左起许开景、黄润平、林春煌、杨清辉、林民利、林宗逸，后排左起吴子奇、吴美灶、曾志京、曾楚彬。

（槟城24日讯）槟州各姓氏宗祠联委会总务林春煌强调，基于历史渊源，宗联委做为名英祠接管单位，对名英祠爱情巷50号产业所提出的接管申请，应该获得优先考虑。他希望各造把槟州利益放中间，恩恩怨怨放旁边。

他透露，7月7日槟城名英祠开放日开幕礼，宗联委仍会邀请槟州首席部长林冠英、丹绒区国会议员黄伟益及光大区议员郑来兴出席。另外也会邀请其他国州议员。

针对黄伟益曾发表：“要谈可以”“大门永远为你打开”，他续强调，宗联委乐意与对方进行会谈，但对方必须给予时间及日期。

他今日联同宗联委署理主席杨清辉、副主席拿督林民利、准拿督许开景、黄润平、执行顾问林宗逸，财政吴美灶及名英祠管理委员会委员吴子奇等召开记者会。

在谈及爱情巷门牌50号事情始末时，林春煌透露，百多年前，英寿堂（Eng Siew Kee）及名英祠（Meng Eng Soo）都是义兴公司属下的组织，座落在义福街48号（Jalan Pintal Tali）的名英祠原本是英寿堂的活动场所。

他指出，自从义兴公司在1890年被迫解散之后，其末代领袖就将原本供奉在义兴街义兴总部的历代领袖神主，搬迁到义福街48号。将原本称为英寿堂的建筑改建成祠堂模式，供奉其历代领袖神主，并称名英祠。而英寿堂原本的牌匾就移到名英祠的楼上。

他说，义兴公司的末代领袖在解散前，成立一个名英祠信托委员会，委任当时的社会贤达为信理员，负责管理和维修名英祠。在经过百多年后，名英祠信理员委员会后继无人，名英祠年久失修，2003年仅存的名英祠信理员朱春玖在报章上吁请社会公众协助修复名英祠。槟州各姓氏宗祠联委会基于保护历史古迹的社会公义，在与朱春玖办好接管手续后，毅然担起修复的责任。目前宗联委是名英祠的永久合法管理单位。

产业登记在英寿堂名下

林春煌说，座落在爱情巷门牌50号的产业，是登记在英寿堂名下，因此任何有关这间产业的政府信件，都是寄到名英祠来。宗联委在接管名英祠后，不断收到政府催收地税等函件。

他补充，经过孙诗景及林宗逸两位在担任宗联委主席期间多次与律师商讨后，决定寻求政府的帮助，正式合法接管这间房子，加以修复以保留义兴公司-英寿堂-名英祠的历史。2012年宗联委在时任主席林宗逸的率领下拜会了曹观友行政议员及土地局官员。双方在详细讨论后，决定以让政府依法充公，然后宗联委再正式向政府申请接管的方式来处理。

“2014年政府土地局将充公爱情巷门牌50号产业的通知书交到名英祠来，经过商讨和整理，2015年宗联委时任主席叶谋通将完整的资料呈上政府土地局，正式向政府申请接管此房子。申请书上明确写着接管此建筑的目的是为了保全先人的历史，并设展览馆让人了解先人的史迹，没有做商业用途以谋利。”

“2016年8月19日，宗联委主席张威如医生率领诸位高层礼貌拜会首长，当提及爱情巷门牌50号产业事时，获得首长的应允将批准宗联委对此事的申请。”

“由于义兴公司之前是秘密会社，许多历史事迹都没有明确的文字记载，也没有留下任何正式的文档。身为名英祠的接管单位，为了掀开名英祠的神秘面纱，让真正的历史还原，宗联委有社会责任收集及保全当年义兴公司的遗迹。”