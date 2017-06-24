“两岸三通一个槟城”3大道工程 曹观友：费用6430万

（槟城24日讯）槟州地方政府委员会主席曹观友澄清，“两岸三通一个槟城”三条大道的工程及结构（C&S）的费用是6430万令吉，而非1亿7750万，与大马工程师理事会所宪报的顶价5470万令吉，相差率只有17.6%，而非400%！

他是针对国阵宣传策略局主任拿督斯里阿都拉曼达兰于本月20日指槟海底隧道计划工程的咨询费，比大马工程局理事会宪报上所规定的工程收费顶价高出4倍一事，限州政府在一周内给予交代一事，作出上诉回应。

曹观友强调，1亿7750万令吉的费用还包含了、土地调查、详细环评、工料测量师、土地隧道设计、建筑设计、机械与电气、计划管理、交通与社会影响研究、财务可行性与经费管理等，工程及结构的费用仅有6430万令吉。

他解释，工程未完全建好之前，只需要缴付75%的咨询费，也就是大马工程局所宪报的4100万令吉；若将两者作为对比，该计划费用的75%是4820万令吉，比工程局顶价多出17.3%。然而，若根据100%付清所需缴付的咨询费计算法则是5470万令吉，而Zenith的工程及结构费用是6430万令吉，超出17.6%。

他表示，超额的17%涵盖了可偿还费用、道路安全测验等，而这些费用很有可能没有在大马工程师理事会的预算内，若再扣除这17%的费用，Zenith的咨询费（工程及结构）应与大马工程师理事会所宪报的差不多。

为此，他反击指阿都拉曼达兰将4105万令吉与1亿7750万令吉作为对比，就认为超标4倍的说法是在断章取义、误导民众，甚至影响人民对州政府的信任，因此才针对此事作出回应，把事情的真相公诸于世。

另外，槟州公共工程、基本设施及交通委员会主席林峰成表示，他已于昨日通过电邮提交信件予大马工程师理事会，邀请对方前来查证是否槟州政府在费用方面已超出顶价，并且表明已做好准备随时赴吉隆坡向后者作出进一步的讲解。