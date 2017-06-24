黄伟益：槟首长机构条文说明 决定须行政议会通过 北马新闻

（槟城24日讯）丹绒区国会议员黄伟益说，根据《2009年槟州首长机构》法令第5条文，该机构的所有决定需由行政议会的通过。

“所以说槟州首长机构并未具有任何的委员会或成员，且无权单方面的作出任何决定。”

他今日针对槟州民青团代团长卢界燊频频要求槟州首长机构公布关于太子道卖地会议记录一事，联同槟岛市议员王宇航召开记者会。

他强调，首长机构的成立，主要目的是执行有关州内的土地交易，不过相关交易仍需由行政议会决定通过后才能执行，为此首长机构本身并未具有任何的会议记录。

他说，卢界燊也要求公布行政议会的记录，需要通过解密才能公布。不过既然已经证明非首长一人决定，有关记录也无需公布。

此外，黄伟益也表示，由于我国有许多关系到土地权益的事项，因此联邦政府也有1957年财长机构法令。

不过，他补充道，槟州首长机构法令与财长机构法令的不同指出在于，首长机构仍需通过行政议会的决定。

为此，他也认为，财长机构可自行决定是更为容易出现滥权的情况。