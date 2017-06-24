荣膺500强最具价值品牌 《光华》2家海外合作伙伴 人民及南方日报跻身中媒前三名 北马新闻

《中国500最具价值品牌》奖杯。

《人民日报》新闻网。

《南方日报》新闻网。

《南方日报》获取的中国500最具价值品牌证书。

（槟城24日讯）与《光华日报》合作的中国《人民日报》及《南方日报》，于周四在世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的2017年“中国500最具价值品牌”排行榜和分析报告中，双双荣列500强榜单，共同跻身中国平面媒体前三甲。

在这份基于财务数据、品牌强度和消费者行为分析的年度报告中，2017年《人民日报》品牌价值为568.59亿元，《南方日报》品牌价值则为305.58亿元，这两家报章也是中国全国品牌价值排名前10位的报纸。

世界品牌实验室是昨日在北京举行的第14届“世界品牌大会”上，发布上述排行榜及分析报告。南方报业传媒集团旗下《南方日报》、《南方都市报》、《南方周末》再度入选，品牌总价值达764.09亿元，仅次于中央电视台、人民日报社，位居全国媒体机构第三位。其中，品牌价值305.58亿元的《南方日报》，较去年增加29%，总排名上升22个座次至120位。

随着《人民日报》与《南方日报》两报品牌价值的大幅提升， 作为海外策略合作媒体的《光华日报》在中国的影响力也将进一步提升 ， 为广大读者提供更深入服务。

《人民日报》是中国中央机关报，发行量约330万，海外版逾100万。海外版在7个国家印刷，发行至86个国家，读者的覆盖率6.5亿，从2015年开始，每天12大版全彩色印刷。《人民日报》海外版创立于1985年7月1日，是中国对外开放的综合性中文日报，官方网站为海外网，报社位于中国北京市。

《南方日报》与《人民日报》，分别在6月中已与冲出海外的《光华日报》签署合作协议，而成为本报第5及第6家海外的策略合作伙伴。本报与这两家报章的合作，将让海外华人及华侨更了解中国的最新发展。

同时，随着一带一路倡议的落实，《光华日报》在国家沟通及民心相通方面扮演了重要角色，作为政府与人民的桥梁，提升两国人民之间联系。