槟拍摄《泄密者》 佘诗曼转飞越南 娱乐新闻

香港艺人佘诗曼在官方Instagram上载照片，告知已前往新加坡将到越南。

一群临时演员在医院走廊等待剧组布置场景及进行拍摄工作。

（槟城24日讯）香港艺人佘诗曼昨日到槟拍摄《泄密者》（暂名）后，今天已经离槟，在新加坡转机后前往越南。

佘诗曼在结束槟城拍摄部分后，今日通过官方Instagram上载照片，告知影迷已到新加坡机场等候班机，将前往越南，但并未透露是否为了拍摄工作。

香港电影《洩密者》续昨日拉队到槟城国际会展中心及时代广场取景后，今日来到鹰阁医药中心进行拍摄工作。记者上午闻讯到该医院，没有看到主要演员吴镇宇、张智霖等人，只见一群临时演员正等待拍摄。据记者观察现场，剧组招募了我国三大种族充当临时演员，当中也包括了外籍人士或儿童等。

其中一名友族临时演员向记者透露，本身所扮演的角色是到槟城探病的泰国人，她也应剧组要求携带一家大小到医院进行拍摄。在询及明天是否会继续拍摄时，她则表示不清楚，若剧组有需求，便会联络她。此外，当媒体在外等候时，剧组也要求媒体不要打扰拍摄工作，若有需要媒体采访便会另作通知。

香港导演邱礼涛去年来马拍摄电影《失眠》后，这次再携同《泄密者》拍摄团队及演员们，到槟取景。据悉，该部电影除了上述演员演出外，其他演员也包括了“肥猫”郑则仕与卫诗雅等人。

《泄密者》是一部充满悬念兼具备感官刺激与心灵震撼的电影，制作人马也直指电影将引发新一轮的视效大爆炸。