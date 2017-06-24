槟首长：维修金不宜充活动费 考虑是否允购地建宗教场所 北马新闻

（槟城24日讯）槟州首席部长林冠英指出，非伊斯兰教膜拜场所维修基金并不适宜作为活动经费，不过，州政府会考虑，是否允许用作购地兴建宗教场所。

林冠英今日移交4万令吉拨款给马来西亚佛教发展基金会时，针对该会主席拿督洪祖丰提出建议，把维修基金扩大到宗教的活动经费时，如是回应。

他表示，联邦政府仅拨出一块政府保留地让一个非伊斯兰教团体兴建膜拜场所（布城），便称支持宗教自由，根本就是个“假象”。他说，槟州政府为捍卫宗教自由，除了拨地，也让非伊斯兰教团体享有优惠价格购地兴建膜拜场所，槟州子民应要珍惜。

“之前大山脚斗母宫向我们购买1英亩土地，市价需要大约300万令吉，但州政府只跟他们收10%价格。”

他补充，州政府除了将部分发展商所交出的地段，低价出租予非伊斯兰宗教团体兴建膜拜场所，还设立有关修复基金。

他说，早前慈济欲在位于莲花苑首长官邸毗邻的地段兴建大楼，但不获前朝政府批准。他上任后立即批准，而有关大楼目前就快要竣工了。

“当时有关事项由副首长掌管，时任首长当家不当权，2008年我当上槟州首席部长后，直接批准这项计划。”

另外，他也在会上再次抨击刘特佐天价购买钻石一事，指他的举止是在浪费老百姓的血汗钱，更笑称那些钱足以让非伊斯兰教团体做很多的善事。

洪祖丰：全球逾4亿佛教徒

洪祖丰指出，全球佛教徒人口在2010年时有近4亿9000万，而这个数目预料将维持至2050年。

“全球穆斯林人口同时间将从16亿增至27亿6000万；天主教徒从21亿7000万增至29亿2000万；兴都教徒10亿增至13亿8000万等。”

他说，如今国内信奉佛教、孔教和道教的人都在减少，1980年时占华人人口的90%，2010年时已跌至84%。

为此，洪祖丰希望佛教徒能从虚拟的成就感中觉醒，深入了解佛教徒自身的缺点，并将其改善。

出席者包括槟州交通大蓝图首席工程师拿督洪永泰、行政议员曹观友、行政议员林峰成、槟岛市政厅工程部副主任拉詹德兰、马来西亚佛教发展基金会副主席高级拿督陈颖椿、董事陈音福、唐菁梅、黄燕萍、马佛青总会副会长陈健良、马佛青槟州联委会主席庄国胜、副主席林励伟、秘书陈祖林、理事陈爱莲等。