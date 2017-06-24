陈凯希夫人陈秀英仙逝 本报总编辑郑彩凤率众吊唁 国内新闻

郑彩凤（左4起）向陈景岗表达慰问 。左起是张赐兴、吴义民、陈祈福、陈彩萍和温俊钦。

郑彩凤率领光华日报中南马同仁，向逝者致祭吊唁。

（吉隆坡24日讯）海鸥集团创办人陈凯希夫人陈秀英仙逝，生前好友和热心公益受惠的公会集团代表纷纷出席告别式，致以最后敬意。

《光华日报》总编辑郑彩凤今日率新闻执行编辑吴义民、新闻编辑主任陈彩萍和新闻组组长温俊钦赴灵堂瞻仰吊唁。

负责受礼的亡者家属是逝者孩子陈景岗、陈晓燕及陈景颂，以及海鸥企业有限公司总经理陈祈福和媒体联络经理张赐兴。

陈秀英灵堂设在吉隆坡富贵纪念馆，由于她和夫婿陈凯希热心公益和发声，广交善缘，所以除了到灵堂吊唁的人以外，花圈也摆满灵堂内外。

出席吊唁者包括由拿督戴良业率领的马中总商会执委、中国驻马大使黄惠康、中国银行代表、董总拿督刘利民率领的代表；政党方面，有民主行动党斯里肯邦岸州议员欧阳捍华及社会主义党代表。

黄惠康予陈秀英极高评价

中国驻马大使黄惠康对逝者陈秀英给予极高评价。

他在悼念后对媒体发表的唁文说，前不久，使馆人员拜访陈凯希，并和他们庆祝中国传统佳节，因此对陈秀英的逝世感到悲愤和震惊。

他说，逝者信念笃定、义德流芳、充满爱心，对社会、国家和华裔整个族群做出贡献，整个风范可以说是大马华人的杰出代表。

他也说，陈秀英和陈凯希长期以来致力于马中友好，成为两国友好关系的桥梁和纽带。

“他们的那种专注、勤勉和深厚的无私，使到每个在大马工作的同志深受鼓舞，希望马中关系可以世代相传，精神永存。”