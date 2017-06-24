首次打破沉默回应李显扬 何晶：在知情下将文物作展览 国际新闻

新加坡总理夫人何晶。（档案照）

李显龙总理胞弟李显扬。（档案照）

（新加坡24日讯）新加坡总理夫人何晶首次打破沉默，回应李显扬指她擅自拿走李光耀遗物的指责，表示是在李显扬等人知情下，整理李光耀的遗物，并将其中一些借给文物局充作展览用途。

李显扬周四晚在个人脸书上指责何晶在2015年2月6日，即李光耀病危入院隔天，私下取走这些历史文件。

何晶周五晚在这则脸书贴文中留言指出，她于2015年1月31日至2月7日随李显龙访问德国和西班牙，2月6日并不在此间。她是在李光耀葬礼过后，当李显扬夫妇去日本或其他地方度假时，开始整理故居。

她表示，曾告诉李显扬，她不认为李玮玲或李显扬妻子林学芬会去处理这类杂役，而这些也是李光耀夫人逝世后，李光耀要求她完成的工作。

“玲当时在欧思礼，我在设法不打扰她哀思的情况下，也通知她了。”

何晶说，她在整理房子期间接触到对李光耀有一定重要性的“有趣物品”。

“我通过总理公署借出物品，而且要求总理公署向文物局强调，物品是遗产的一部分，是必须归还的。”

何晶说，她当时也整理李光耀的其他遗物，并取得李显扬同意，让文物局挑选他们需要的展览品。

“4月12日宣读遗嘱后，我再次通知你和玲，我把包括四件物品等遗物借给文物局。事实上，要我跟你和芬、龙和玲一起聆听遗嘱宣读时，我就与佣人在底层工作。你或许可查阅电邮记录，以记起我在那两周里告知你的最新信息。”

何晶最后写道：“不论你为了什么而感到不悦，我希望你紧记爸妈对我们家和新加坡最殷切的期盼。”

李显龙总理过后表示，物品是以公开方式借出的。他也在脸书上说，借出物品是基于“正当理由”，也就是充作展览用途，追思李光耀。

黄循财：以公职身份接收李光耀遗物

国家发展部长黄循财表示，李显龙总理是以公职身份接收建国总理李光耀遗物赠与契据的。

当时担任文化、社区及青年部长兼通讯及新闻部第二部长的黄循财说，政府需要慎重看待这类大型公开展览，因此告知总理展览内容和呈献方式，是正常且符合规范的。

他也指，李显扬和李玮玲所订立的赠与契据“有多项不寻常的附加条件”，包括只要故居没被拆除，遗产执行人就能以1新元买回所有物品，以及文物局须在展览和宣传文案上，显眼地展示李光耀要拆除故居的遗嘱段落，但省去另一个段落；这个段落列明李光耀希望若基于法律和条规等改变不能拆除故居，除了他的孩子和他们的后人，房子不对外开放。

黄循财说，他当时曾与副总理张志贤讨论此事，两人对只引用拆除故居的部分段落存疑虑，但最终决定不加以追究，让文物局继续筹备展览。

李显扬周五傍晚在脸书留言，指黄循财没透露事实的全部，没提出时任文物局局长陈慧也在2015年6月8日签署了契据，并在接下来两天派罗里去领取物品。

然而，他在2015年6月10日接到陈慧紧急的通知，指黄循财“改变主意了”。他说：“这是赠与新加坡人的重要礼物，有人显然不要提醒新加坡人，李光耀的遗愿是拆除故居。”

李显扬：未授权何晶拿走物品

李显扬周六早上11时01分再次在脸书贴文，指何晶代表总理公署的做法，已经逾越了总理公署的法律权利。

李显扬表示，他和李玮玲作为李光耀遗嘱的执行人，从未授权何晶拿走她承认有拿走的物品，而何晶事后才通知执行人，并不代表何晶有干涉的权利。

他说，李玮玲和他原则上都不反对将李光耀的私人物品借给国家文物局。

“的确，我们把父亲的许多私人物品拿给国家文物局去展览。‘某个高层’下令解除契约后，国家文物局曾尝试归还。”

李显扬强调，留在李光耀房产中的物品，应由执行人来处理，而根据李光耀7份遗嘱的任何一份，何晶或李显龙总理都不是执行人。

英兰妮：早意识到故居不会拆除

财政部兼律政部高级政务部长英兰妮认为，李光耀早已意识到故居可能不会拆除，因此在遗嘱中表明房子若被保留，不开放参观的意愿。

英兰妮在脸书贴文指出，最终版本遗嘱中的拆除条款“很显然地”指出，拆房不是李光耀所设想的唯一选项。

她说，该条款表达李光耀夫妇想要拆除故居的愿望，以及李光耀意识到房子可能基于一些原因不会被拆除。

条款写道：“如果我们的子女因法律的修改或因各种规则和条例约束而无法拆除房子，那么我希望除了我的子女、他们的家人及后代子孙以外，房子绝不对外开放。”