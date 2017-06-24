ONEcharity爱心华教募款晚宴 为7华小筹逾25万 国内新闻

（马六甲24日讯）由redONE所主办的第6场马六甲站ONECharity爱心华教筹募晚宴，成功为甲州7所华小筹得25万6610令吉。

受惠的华小分别是牙力平民小学、中国公学、育华小学、革成小学、爱极乐小学、宝兰小学一及普罗士邦培智小学。

这项晚宴是昨晚在马六甲培风中学举行，承办单位是Great PR & Media Agency、酷看（KOOCAN）网络科技有限公司为区域主要赞助商，其他区域赞助商包括妈咪大宝达、TERMINUS、瑞苑酒店、basics CONTRATS、elepoint solutions、RE Distribution、鸿运海鲜 流动酒家、R1 Mobile Sdn. Bhd.、Appeton、MediaHouse Sdn. Bhd.、tealive、Tokio Marine保险、《光华日报》为指定宣传媒体之一。

大会邀请教育部副部长拿督张盛闻为晚宴主持开幕，陪同嘉宾包括redONE联合创办人之一兼首席行销总监郑明傅、redONE首席营运总监郑佑耀、Great PR & Media Agency执行董事兼创办人拿督陈璟亦、商业联盟策略总监蔡林宝健、香港酷看（KOOCAN）网络科技有限公司行政总监陆奇。

大会同时重金礼聘台湾歌手兼主持人安娜李、台湾男歌手兼导演林大晋、2011年马来西亚Astro新秀大赛冠军颜慧萍、本地创作歌手傅健颖登台演出，赢得出席者热烈掌声。

同时，受惠的华小单位也安排学生演出，以示感谢各方的支持。

郑明傅：redONE今年杪推出《手机捐款，凝聚爱心》

也是ONECharity筹款计划发起人的郑明傅透露，redONE将于今年12月，正式推出《手机捐款，凝聚爱心》的手机捐款程式，让大家可善用网络便利捐助有需要的华小，摆脱传统挨家挨户或沿街向民众筹款的方式。

“我们的梦想是，可以通过ONECharity筹款计划平台，为有需要的华小，筹得1亿令吉的资金。”

他指出，继马六甲，ONECharity筹款计划将往槟城、亚罗士打、霹雳、东海岸为华小筹款，而12月的场次会在吉隆坡举行，届时将正式推出《手机捐款，凝聚爱心》的手机捐款程式。

香港酷看（KOOCAN）网络科技有限公司行政总监陆奇则对我国华裔出谋策划维护华教的精神，感到欣慰及骄傲。

他说，马来西亚是多元种族宗教文化的国家，在多元的社会里必须要有包容心，各种文化才得以继续发展，而本地华教在这方面是非常了不起的。

“更值得赞扬的是，本地华人是在全球华人里，把华人文化传承得最好的典范。”

他指出，酷看将在我国设立分公司，届时也会继续在各方面协助国内有需要的华小。

张盛闻：微型学校是全国源流学校面对的问题

教育部副部长拿督张盛闻指出，微型学校不只是华小的现象，而是全国源流学校都面对的问题，其中微型国小更是微型华小数量的3倍。

他说，微型学校的定义，是指人数低于150名学生的学校，全国有400所微型华小，但微型国小却达1200余所。

他说，微型学校的出现，是由于地方上的发展及人口迁移，以及家长趋向把孩子送到名校所致。

他指出，为了保住微型华小，迁校成了迫切需要处理的事项，教育部都会把更多注意力放在微型学校方面。

他也对ONECharity筹款计划予以好评，并强调办教育不应分你我或分帮分派，把所有的力量都集合起来，凡是支持华校的人士，都是华教最重要的生力军。