上载债仔视频 阿窿靠Youtube追债 国际新闻

被指是阿窿的男子在网上公开借贷人的名字、地址、职业和工作地点。

男子在社交媒体上上载了18段视频。

（新加坡24日讯）阿窿讨债出新招！猖狂阿窿不泼漆、写大字报，而是在社交媒体公开借贷人的身份证及地址，逼借贷人还钱。

有别于泼漆、写大字报和锁门等“传统”方式，有网民发现，一名相信是阿窿的男子从一月前开始，频频上载视频到Youtube网站，把借贷人的名字、地址、职业及工作地点在网上曝光，企图以公开羞辱的方式向他们追债。

记者到了Youtube网站查询，发现一位男子一共上载了18段视频，而借贷人在每段录影中，不但手拿身份证，还自我介绍，讲述自己的名字、地址等资料。他们也在录影中提到，自己向一位名为“Francis”的男子借了一笔钱，并答应会在指定的时间把债务还清。

男子称，在视频中的这些人都是阿窿跑腿，也曾帮他泼漆和骗钱，如今指他们借钱不还，并呼吁公众若遇到他们，必立即报警。

记者发现，其中一段视频在短短两周内，点击率已高达2500人次。

视频在网上曝光后，纷纷遭网友炮轰谴责，形容阿窿行为猖狂。也有网民表示，这些借贷人所贷款的数额并不高，介于300至1000元，认为阿窿的手段很“绝”。

律师：阿窿行为已触犯法律

受访律师表示，阿窿的行为已触犯法律。

陈其玉律师受访时表示，根据放贷人法令（Moneylender’s Act），自行在平面媒体、简讯、电邮、或面簿网站等进行羞辱是不合法的。

在借贷人法令下，协助大耳窿进行骚扰者，罪成可被判坐牢最长5年，罚款最少5000新元(约1.55万令吉)，最多5万新元(约15.5万令吉)，以及被鞭笞不超过6下。

借贷者身份应保密

合法借贷公司表示，借贷者的身份是保密的，在任何情况下都绝不公开。

合法借贷公司经理白先生（47岁）表示，男子的行为已触犯借贷者的隐私。

“虽然我们和借贷者签约时，会先要求借贷者的个人资料，不过即使他们没有还钱，我们也绝不会公开身份。”