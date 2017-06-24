马华日莱区3机构代表大会 李志亮：首季外资达170亿 北马新闻

(双溪大年24日讯）财政部副部长拿督李志亮强调，今年首季到我国投资的外资是170亿，若以4季来算，估计全年将达到600亿至700亿之间。

他驳斥反对党破坏国家将面临破产言论，并以外资数据佐证我国外资一年比一年激增，例如在2009年，外资是50亿，2010年是290亿，2011年是373亿，2012年285.3亿，2013年是380亿，2014年356亿，2015年是434亿，2016年是417.6亿。

李志亮也是马华副总会长兼吉打州联委会主席，他是于周五晚上在吉中峨仑新村民众会堂，为马华日来区会3机构2017年常年代表大会主持开幕时，如是表示，出席者包括州联委会署理主席拿督梁荣光行政议员、州财政拿督洪本钦、峨仑州议席协调员拿督梅振仁、日莱区会署理主席准拿督尤水良、双溪大年区会主席锺裕水及锡区会主席苏庆业局绅等。

他说，如果我国破产，绝对不会吸引这么多外资到我国投资，看起来这纯粹是反对党破坏国阵政府不负责任的指责，世界银行提升对我国2017年成长预测至4.9%，2016年我国经济成长率是4.6%，今年首季是5.6%，比世界银行预测更高，华社勿听信反对党批评我国破产言论。

他说，外资到我国投资之际，也引进高科技技术，而一带一路到每个地区咨询，让每个国民真正了解中国市场，协助华商拥有更好发展空间及商机。

马华日莱区会主席范庆洲表示，来届大选预测将在今年9月或10月举行，也有可能押后到明年农历新年后举行，最后期限是明年6月解散。

他说，不论大选黄道吉日是何时举行，马华已经做好备战工作，确保马华及国阵在日莱选区取得辉煌战绩。

区团团长蔡顺财说，党员团结起来，党才能有所作为，还有坚持走对路，做对事，人民才会看到他们的热诚，只要让人民看到事实，人民必会知道他们的真心诚意。

区会妇女组署理主席黄鐀容表示，反对党通过各种伎俩深荼毒人民打击国阵，让他们入驻布城，但他们的诡计是无法得逞的。