商用船取代小船载送 偷渡集团运非法客工返乡 国内新闻

（吉隆坡24日讯）偷渡集团新招以商用船取代小船，运载非法印尼客工返乡过节。

开斋节即临，偷渡集团出新招，一反传统作法，以商用船取代小船，在载货来马之际，回航时“顺道”载走非法客工回乡过节。

根据马来报《每日都市报》报导，这些偷渡集团以货船载来日常生活用品，再通过本地仲介，向每名非法客工收取介于800至1200令吉，作为返乡过节运费。

马来西亚海事局消息说，由于面对频密的取缔，偷渡集团已放弃使用传统上可载60名偷渡客的快船。

它指出，这些偷渡客通过在本地的两名知名印尼偷渡首脑，安排偷渡。这两人分别是哈仑及“MD”，哈仑在柔佛州边佳兰一带活跃，MD则在霹雳州半港活动。

它说，执法组发出30个偷渡热点，包括绿岛（Pulau Hijau）、四湾岛（Sungai Rengit）、哥打丁宜及半港。

印尼偷渡客的载客及卸客点，分别是峇都安巴（Batu Ampar）、龙沙（Nongsa）、峇淡岛双溪美拉（Sungai Merah）、敏淡岛柏拉吉（Berakit）及丹绒槟榔。

消息说，偷渡至峇淡岛的行程介于30至90分钟；至于航行至敏淡岛所需时间，介于60至150分钟。

它指出，偷渡活动无日无夜，往往在海事局展开执法时，才暂平息避风头，而偷渡客会在码头一带，等待时机上船，前往目的地。

海事局总监拿督祖基菲里阿布峇卡说，霹雳州半港区已成偷渡集团趁开斋节即临进行偷渡活动的热点，来自全马各地，如吉兰丹、雪兰莪、玻璃市及森美兰州的非法印尼外劳，将通过非法途径以返乡过节。

他说，除了半港，边佳兰、峇都巴辖、雪州及森州宁宜也成为非法偷渡热点。