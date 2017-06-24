雪隆董联会复选 蔡庆文任主席 国内新闻

（吉隆坡24日讯）循人中学署理董事长蔡庆文获选成为第31届（2017-2021年）雪隆董联会主席职，为雪隆董联会掀开新篇章。

他今日在雪隆董联会复选中，不战而胜，而安邦華小董事長拿督翁清玉也在没有竞争下，出任署理主席。

上周，雪隆董联会改选，蔡庆文所领导的“整合团队”以狂风扫落叶之势，拿下所有45个执委会，终结了前主席叶新田22年的雪隆董联会主席生涯，也让执委会名单换上全新名字。

新届副主席是谢璇苞、拿督王发、陈友信及拿督王鸿财，总务为罗志昌，副总务则由陈炳钟及李雄谋接任，陈正锦及李进权分别担任正副财政。

蔡庆文在复选结束后对记者说，新届执委将遵循大部分学校代表的意愿，重回董总大家庭，连同董总及各州董联会共同建设华教大业。

他呼吁也是董教总教育中心（非营利）有限公司的主席叶新田、署理主席邹寿汉及其他逾百位会员们，将董教总教育中心和新纪元大学学院的托管主权，重新交给董总、教总及独大有限公司三机构。

他说，叶邹两人必须认清，董教总教育中心是由上董总、教总及独大有限公司三机构联合民间募资所创立，是公共资产，不属于个别会员。

他指出，如今，叶邹等已没有董总及雪隆董联会的代表身份，理应将教育中心及新纪元大学学院的主权归还给董教总及独大有限公司。

10大主张作指引纲领

蔡庆文说，新届执委会将以竞选时的出师表及当时列出的10大主张，作为指引纲领和基础。

他指出，根据这些纲领，拟出具体的工作计划和财务预算，确保华教工作得以重新出发及获得良好发展。

他说，雪隆董联会也将于国民型中学董事会密切配合，关注和协助处理国民型中学所面对的问题，当中包括着呢功夫拨款不足、学生爆满、校长人选、师资不足、迁校、增设分校等问题。

他补充，他们也会将邀请国民型中学董事会加入雪隆董联会一事列入执委会会议议程，征询大家的意见及通过。

他说，他们也会邀请尚未加入成为雪隆董联会会员的雪隆区各华小加入阵营，确保华小都在同一屋檐下，并肩维护及发展华教。

“我们也要呼吁各华小董事会及校长，必须严守董教总指南，千万不可接受政府推行的‘双语课程计划’，因为其后果是非常严重的。这将是导致华小变质的开始。”

不管怎样，他指出，新届雪隆董联会执委将于下月15日召开第一次全体执委会会议，以便商讨未来4年的工作计划。#

雪隆华校董事联合会第31届（2017-2021年）执行委员会

主席： 蔡庆文 署理主席： 拿督翁清玉 副主席： 谢璇苞、拿督王发、陈友信、拿督王鸿财 总务： 罗志昌 副总务： 陈炳钟、李雄谋 财政： 陈正锦 副财政： 林进权 常委： 黄再兴、张志明、郑联荣、林泽民、郑荣业 执委： 拿督斯里刘官金、拿督罗文森、陈云枫、拿督杨安山、张德添、拿督刘文兴、云大栋、拿督袁韵綵、陈国华、拿督颜金松、陈祈福、余安、杨锦龙、刘放、邓宏智、黄胜财、池美花、何广福、符永道、陈锦荣、陈志成、李新才、黄荣庆、陈金福、萧子江、蔡沄洴、张发龙、林伯芳、陈松青。