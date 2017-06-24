“无心恋战只因想念您” 中男乒主力退赛声援刘国梁 体育新闻

（北京24日综合电）中国乒乓队男子主力战将联同教练员集体“闪电”退出中国公开赛力挺刘国梁！

中国乒坛发生巨变，先是上月世乒赛期间女队主教练孔令辉因为新加坡涉赌问题，被停职调查，再到本周二（20日）官方突然宣布撤销国乒总教练、男女主教练职位，刘国梁调任乒协副主席。一系列变动震撼乒坛，球迷更是议论纷纷。在成都举行的菁英航运2017国际乒联世界巡回赛白金站中国公开赛周五（23日）才进入第2日竞技之际，在当晚比赛开始前，也就是晚上7时正，马琳、王皓，马龙、许昕、樊振东及陈玘集体在微博发声：“这一刻我们无心恋战……只因想念您 刘国梁。”

还有，刘国梁的弟弟，香港男子乒乓球主教练刘国栋也加入应援队伍，将所有应援微博截图，并表示：“这一刻！我只想念我弟弟！”

2教练也无故缺席

在当晚7时40分开始的单打次圈阶段时，马龙、樊振东、许昕未按原定赛程到场比赛。中国乒乓队3位主力战将因此退出了本次比赛。还有，中国男队主教练秦志戬和教练马琳也无故缺席比赛。周五下午进行的男双半决赛中，许昕/樊振东不敌张本智和/木造勇人无缘男双决赛。

只剩女将继续比赛

张继科此前周四因伤退出男单及男双赛后，今天，3大主力马龙、樊振东和许昕在次圈都选择退赛，至此中国队在男单及男双已全部出局。目前，中国军团只剩下女将继续比赛，丁宁、刘诗雯等纷纷获胜，共有5位女将进入女单8强。

手机关机微信不回

中国乒团闹出集体退赛的巨大风波后，中国各大媒体尝试与刘国梁、王皓、樊振东等进行联系，但截至目前，众将士手机处于关闭状态，微信也未收到回复。

球迷拉条幅力挺

令人感动的是，虽然正在进行的中国乒乓公开赛赛场上并没有中国男队的身影，但球迷们却在售票处拉起写有“乒乓帝王，国之栋梁”的条幅，大声呼喊：“刘国梁，我们想念您！”

乒联失望展开调查

国际乒联主席托马斯维克特表示：“国际乒联对于世界上最顶尖的3位选手退出如此重大的比赛感到失望。我们会和中国乒协一起调查这次事件，以制定我们的行动方针。同时，我们仍然有世界级的选手在这次比赛中参与竞争，最后2天的中国公开赛依然会很精彩。”

中体总局：严肃处理

中国国家体育总局新闻发言人就国际乒联中国公开赛中国男子乒乓球队3名运动员、2名教练员擅自弃赛表态。

“在重要国际赛事中不辞而别、擅自弃赛，完全置运动员的职业道德和操守于不顾，置国家荣誉和利益于不顾，不尊重观众、不尊重对手，这种行为极其错误，我们坚决反对。我们要求运动队、运动员任何时候都要将爱国主义、集体主义放在首位，过硬的思想作风、严格的纪律要求与运动水平同样重要。”国家体育总局新闻发言人表示，发言人还说：“国家体育总局已责成中国乒乓球协会查清事实、严肃处理。”