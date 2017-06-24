澳羽拼3局苦胜常青树 谌龙决战K斯里坎 体育新闻

（悉尼24日综合电）中国奥运冠军谌龙连斩两位世界级名将即“金满贯”队友林丹和韩国37岁“常青树”李炫一，在澳洲羽球公开赛勇闯久违的超级赛决赛！

林丹此前与谌龙交手以8胜3负占优，且在本次8强内战末局曾3次夺得赛点，但被谌龙顽强地扳平，最终战毕78分钟以21比16、12比21、23比21的比分继今年亚锦赛再胜前辈；来到周六半决赛，虽然李炫一退出国家队已久，但谌龙没能对世界排名第14的李炫一占上多大便宜，打满3局才以26比24、15比21、21比17击退这位昔日名将。值得一提的是，谌龙与李炫一上次交手已是2012年伦敦奥运会的事，当时也是谌龙3局险胜。

将与谌龙争王的，是力阻中国包揽决赛的印度好手K斯里坎，才在印尼封王的他两局轻取谌龙队友石宇奇而连续两周晋级决赛。

小戴又败东洋女锁后冠

除了男单赛事，当天4强焦点莫过于女单争夺。从上周印尼顶级赛尝到赛季首败的中华台北“球后”戴资颖，直落两局输给3号种子、日本新锐一姐山口茜，后者也终于报回今年4月亚锦赛决赛的落败之仇。

加上奥原希望3局苦战险胜了中国6号种子孙瑜，变成日本队提前锁定后冠在手，也展现了日本在本项的强大实力。在前一天，印度双娇辛杜和赛娜内娃分别被小戴和孙瑜淘汰，奥原希望和山口茜则是各自击败中国的陈雨菲和日本队友高桥沙也加而晋级。

中国队的两对混双一同进入4强，头号种子郑思维/陈清晨轻取此前淘汰了大马陈健铭/赖沛君的日本组合小林优吾/松友美佐纪，王懿律/黄东萍则逆转英格兰夫妻档阿德科克/葛布蕾尔，两对中国组合同室操戈，最终由世界第一的思维/清晨闯关，即将在周日与战胜韩国组合的印尼二号强档帕拉温/蒂比决战。