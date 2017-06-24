生母要求先整容才回家 畸形孤女手术中猝死 国际新闻

（莫斯科24日综合电）俄罗斯一名少女因天生脸部畸形，甫出生就被母亲遗弃在孤儿院。这对母女过了16年后，终于在电视节目上重逢，但女孩的母亲却要求女儿整容，回复正常人的样子，才可以回家。女孩为了与家人重聚，同意接受多次整形手术，日前却不幸地在手术台上猝死。

巴黛娃的左边脸畸形导致外观有异，自小便被家人遗弃在俄罗斯西南部小镇的孤儿院内。事隔16年，巴黛娃在孤儿院的帮助下，成功在俄罗斯一个电视节目上，与家人重逢。巴黛娃的母亲解释指，当时有许多人认为巴黛娃不会活超过1个月，加上她所居住的村子无法接受畸形儿，才会忍痛把女儿送到孤儿院。

巴黛娃的母亲在节目上表示，如果想拥有一个正常的家庭，那巴黛娃就必须有一张正常的脸，她说：“只要你有一张正常的脸，就能回家。”因此巴黛娃接受多次整形手术，并大大改善了自己的外观，日前再次接受手术时，却因心律不整身亡。

整形医院发言人指，初步验尸结果显示，她的死并非由医生造成。警方亦正调查事件，未来将进一步解剖尸体。