上海国际电影节“亚洲新人奖” 《分贝人生》横扫3奖 陈泽耀首封影帝 娱乐新闻

由陈胜吉执导，张艾嘉和陈泽耀主演的大马电影《分贝人生》，在第20届上海国际电影节“亚洲新人奖”横扫最佳影片、最佳男演员和最佳摄影3项大奖，扬威海外！

（吉隆坡24日讯）首度封影帝的阿哲陈泽耀，在23日晚的颁奖典礼接受后接受访问时，仍难掩兴奋与激动心情，他开心说；“很兴奋，心情到现在都还没办法平復，这个奖是我人生一个转戾点，也算是我踏入电影圈的入场券。一开始本来抱有信心，但在提名酒会看了其他对手的片子后，信心没那么大了，没想到最后可以得奖，特别的是最佳影片，颁奖人说评审一次都没有讨论就选了《分贝人生》这部电影，真的很感恩。”

导演陈胜吉虽失落于最佳导演，但仍开心马来西亚的电影能够被国际看得见;电影监制王礼霖也代表制作单位发表得奖的喜悦，他表示：“入围4项拿了3项，有点意想不到，这对《分贝人生》是一个好的开始，感谢上海国际电影节给《分贝人生》一个那么好的推动力、鼓励及肯定。”

第20届上海国际电影节“亚洲新人奖”

得奖名单：

最佳影片：《分贝人生》（马来西亚）

最佳导演：《空白的13年》斋籐工（日本）

最佳女演员：《静默之下》艾德娃博勒（以色列）

最佳男演员：《分贝人生》陈泽耀（马来西亚）

最佳编剧：《被阳光移动的山脉》王强（中国）

最佳摄影：《分贝人生》陈克勤（马来西亚）