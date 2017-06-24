连接两惊悚片 张智霖意外合体Twins 娱乐新闻

（吉隆坡24日讯）张智霖近期接连拍摄两部惊悚题材电影《京城81号II》和《常伴我左右》，他称最特别、最不可思议之处是，一部与钟欣桐合作，一部与蔡卓妍合作，他笑言：“《京城81号II》片我和阿娇合作，《常伴我左右》就和蔡卓妍合作，现在就变成我和Twins一起拍摄，哈哈！”

《京城81号II》将于7月6日在中国上映，大马暂定7月20日上映，Chilam和阿娇周五和大马媒体进行越洋电话访问为电影宣传，提及与阿娇在《京城81号II》中再结片缘，Chilam赞阿娇：“更漂亮了，戏也好了，合作很顺利，她是一个很专业的演员。”阿娇也大赞Chilam靓仔，永远不会老。“跟他拍戏很开心，他非常搞笑，永远不会老，靓仔，超级风趣，有他在片场就会很欢乐。”

悬疑惊悚电影《京城81号II》取材自北京朝阳门内大街81号真实故事，讲述风光将军府变鬼宅，穿越百年恩怨情仇的故事，张智霖、梅婷、钟欣桐在片中将上演三人之间跨越百年的轮回孽缘。

片中张智霖和钟欣桐皆分饰两个不同角色，Chilam直言饰演两个不同年代的角色颇难，他说因想要将两个角色诠释出更多不同之处，但两个角色的服装造型不同，因此有跟导演及剧组提出尽量将两个角色分不同天拍摄，希望把角色朔造得更立体。

来槟拍《泄密行者》

Chilam透露，25日将来槟城拍摄邱礼涛执导的电影《泄密行者》，他表示，自己会分2次来马，一共会在槟城进行10多天的拍摄。而该片女主角佘诗曼日前就已先抵槟城，并被目击已开始了电影的拍摄。问及刚过的父亲节儿子魔童有为他庆祝，他笑说：“没有，他很懒惰，但自己也没什么要求，自己对节日不是太敏感。”

阿娇则称不是第一次一人分饰两角，没有太大难度。已非首次拍摄灵异片的她，被问及是否有遇过任何灵异事件时表示，刚入行时曾亲身经历灵异事件。

当问她拍摄本片时会怕吗，她直言不会，她谓这部电影是经过特效才呈现出惊悚效果。阿娇透露接下来将拍摄台湾偶像剧，同时也不忘为刚推出的新EP《花约》宣传。