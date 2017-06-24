古天乐甩男神范 为剧顶鸟窝发型 娱乐新闻

（吉隆坡24日讯）由陈木胜执导，古天乐主演的合家欢喜剧《喵星人》将于7月14日全马上映，为替电影宣传造势，陈木胜和古天乐周五接受大马媒体越洋电话访问，单看陈木胜和古天乐的搭配，自然让人联想到会是一部动作片，没想到两人的第6次合作，竟是一部以猫为题材的合家欢喜剧。

陈木胜表示，古天乐跟他提议拍“大猫“的故事，他很有兴趣接受挑战，加上自己想要拍合家欢电影，因此就有了《喵星人》这部戏，而这也是继《宝贝计划》后，两人合作的第2部喜剧。谈及再拍喜剧，古天乐指拍喜剧有一个好处是，本人一定要想很多不同的笑点，一定要保持很开心，“拍喜剧的时候真的每一天都是很开心的状态去拍。”

配合电影喜剧风格，古天乐在戏中顶着鸟窝发型，从很chok的男神变身成“笨实”的好爸爸，导演陈木胜大赞古天乐很专业，肯接受这个造型，愿意放下男神身段让角色更有喜剧效果。他坦言，自己也很喜欢古天乐演喜剧，更称对他的表现，每次都会给他打100分。他还表示，现在要找到像古天乐这么好的演员真的很难得。“他在戏中是超级好人，好爸爸，现实中的古天乐也是一个好人，有事找他他一定帮忙！”

《喵星人》讲述来自神秘喵星球的天外来客“犀犀利”，乘坐飞船前往地球，与古天乐、马丽、刘楚恬、黄星羱的四口之家相遇，随后发生的一系列爆笑故事。电影中，导演陈木胜将主角“犀犀利”打造成与众不同的“大萌 喵”，他直言电影的最大难度是“猫”，而这部戏最大的预算也都用在喵星人“犀犀利”身上，为打造最逼真的喵星人，动用了香港、韩国三家最好的特效公司负责后期制作。

古天乐这次挑战真人动画，问及是否有难度，他表示，剧组找来默剧演员来表演猫的动态，在“演”时不只自己 一个人，还有一个跟他互动，他说除了靠后期制作，演员之间的配合也很重要，而后期特效团队打造又萌又逼真的大猫“犀犀利”，效果令他们喜出望外。