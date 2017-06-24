交通行驶缓慢 加叻大道南北大道万挠路段最严重 国内新闻

（吉隆坡24日讯）开斋节在即，许多游子回乡欢庆佳节，高速大道不少路段出现交通行驶缓慢，其中以加叻大道及南北大道万挠路段最为严重。

截至下午3时，往东海岸方向的加叻大道，在鹅唛收费站前，就出现严重车龙，直到文冬出口情况稍为改善。

而万挠往新古毛方向，也是出现严重车龙。

不过，也许昨天下午起，就有游子纷纷返乡，因此，无论从吉隆坡往北或往南的南北大道收费站，不见车龙。

根据南北大道热线即时信息，在下午2时37分，从布特拉马哥打（Putra Mahkota）往汝来的第284.5公里处，发生车祸，而且从芙蓉往士那旺休息站及不叻士宁宜往不叻士宁宜休息站，出现车辆高流量。

往北方面，在下午2时30分，美冷往仕林河第372.8公里发生车祸。

万挠至双溪布亚也、美冷至直罗拉（Trolak）、宋溪至椰壳洞的路段，出现车辆高流量。

相对的，美罗拉隧道至霹雳河及江沙至武吉干当，同样出现行驶缓慢。

公众可以透过南北大道热线（1800-88-0000）、推特（www.twittercom/plustrafik）或马来西亚大道局热线（1800-887752）或推特（www.twitter.com/LLMinfotrafik），了解最新路面情况。