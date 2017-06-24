安以轩婚宴如颁奖礼 19座金奖王后喝喜酒 娱乐新闻

安以轩和澳门德晋集团CEO陈荣炼的台湾婚宴，以浮华电影风格为主题，场景斥巨资，媲美3金颁奖典礼规格，除找纳豆主持，还邀杨千霈担任媒体区主持人，一一访问宾客，明星宾客中镀金者众，包括林依晨、明道、夏于乔、刘品言等人共有金曲奖10座、金钟奖9座，其中担任婚礼歌手的金曲歌王陶喆、信、戴爱玲等都是超级唱将，陶喆更是端出新歌处女唱，祝“快点生孩子”。

（台北24日讯）台湾苹果日报报道。安以轩的台北婚宴多达50位的明星嘉宾让现场星光熠熠，各个见证她的成长。任贤齐昨51岁生日，他没过生日，反而从香港飞来见证终身大事。而刚当爸爸的贺军翔也来分享喜气，他祝新人早生贵子，被问到生子秘诀？他笑说：“心情愉快就能生。”

房祖名冒雨赶来

当晚邀请的贵客不少人是排除万难，房祖名因北京暴雨成灾，班机也不稳，还开玩笑问安以轩：“我可以FaceTime参加吗？”但昨仍在婚礼前赶到，透露“带了1支玫瑰花送她”，原来2人当初成为好友就是因为拍电影《给野兽献花》，别有寓意。

安宰贤帮新郎壮胆求婚

去年结婚的韩星安宰贤昨凌晨也特地赴台参加安以轩婚礼，这对安以轩来说意义重大，除了他神似已故好友安钧璨，也是陈荣炼求婚时的关键人物，安以轩昨笑说：“求婚前老公和安宰贤喝了茅台，可能藉酒壮胆吧！”

洗米华自爆曾想追新娘

洗米华致词祝福时说：“我是新郎朋友，但今天兄弟结婚，有点不开心，因为以前想追安以轩。”接着笑称“对不起，我妈妈说不可以这样讲”，他在安以轩夏威夷婚礼被爆出有“小四”，这番自嘲话语让在场宾客莞尔。

大S汪小菲合体谢恩

小S与老公许雅钧联袂出席，因现场尖叫声过大，让她一上台就开玩笑说：“会不会超越新娘太多啊！”还建议夫妻要找到相同兴趣，维持情趣，生了3女的她也传授生子秘方，就是“把自己灌醉”；从交往到结婚、生子都超赶进度的陈妍希也分享四字生子箴言“早点睡觉”。此外，过去安以轩曾被误传暗恋大S老公汪小菲，大S昨晚和汪小菲一起现身会场，感谢安以轩当年介绍汪小菲给他。

7样大礼包当伴手礼

安以轩和陈荣炼两位新人精心准备7项伴手礼送给400多名宾客。安以轩在中国深耕多年，不少中国好友因入台证不易，无法及时见证她的大喜，但她也专程准备了送给中国好朋友们的超豪华伴手礼，被好友戏称为大礼包，开箱后很像买家秀，除了有美图手机外，还有一整组的保养品，红茶与杯具组，项链、香水和巧克力，超级澎湃。

而台湾伴手礼也十分大器，内有多达7样富含寓意的回礼，有象征甜蜜蜜的马卡龙，象征崭新面貌的保养品，以及顶级养生黑枸杞意味“勾起”，以及杯子象征一辈子，饰品象征在最美好的时光遇到你，美图手机则是留住美好、定格幸福。