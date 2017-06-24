印度客机引擎遭群鸟击 机师错关引擎险酿空难 国际新闻

（新德里24日综合电）印度廉价航空公司GoAir周三一班航班编号G8338、由印度新德里飞往孟买的空中巴士A-320客机引擎在空中遭鸟击，但机师在紧张下关闭了正常运作的引擎，机师其后意识到错误再重新启动引擎，机上逾160人逃过一劫。

当地传媒报道，客机在2000呎高空时，其中一个引擎突然遭到鸟击。机师不小心把正常运作的引擎关闭后，再重启能正常运作的引擎，折返新德里英迪拉甘地国际机场，机上包括机组人员在内，超过160人平安获救。

消息人士透露，在另一正常运转的引擎遭机师关闭后，遭鸟击的引擎持续运转，否则后果不堪设想。由于机上2名机师在高空关闭引擎的处理方法相当危险，印度民航总局已下令对二人作出停飞处分。

GoAir发言人接受查询时表示，航班上所有乘客安全折返新德里后，被安排乘搭另一班机，乘客最终安全抵达目的地，航空公司现正调查事件，惟公司未有评论机师错误关闭引擎一事。

专家指出，当飞机引擎遭到鸟击时，机师如果错误关闭正常运转的引擎，将导致飞机没有引擎运转，会引发很大的灾难。