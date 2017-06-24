残运金牌选手梦中离世 无缘达成佳绩目标 国内新闻

（新山24日讯）曾在大马残运会上摘下田径金牌的18岁残疾田径运动员，睡梦中突然离世，再也无法完成为自己新设下的，在自行车项目中取得佳绩目标。

来自吉打的塔纳拉奇，左眼患有残疾，他一直在残疾人学校就读，不仅学业成绩标青，体育方面也表现不俗，曾代表槟城在去年大马残运会上一举摘下田径1500米金牌和800米银牌。

塔纳拉奇的29岁表哥萨拉姆干（新加坡加油站员工）今天在医院太平间受访时说，本月4日，表弟与另位姑姑搭巴士到新山度假，留宿于住在淡杯光辉花园的另一名姑姑家。

“他曾多次到新山探亲，因此在这里有一些朋友。”

他说，前天（22日）午夜11时许，表弟就寝后，直至昨天（23日）下午1时许仍未醒来。他和妈妈深感不妥，尝试将表弟摇醒，才发现对方全身冰冷，立即找来救护车，随后被证实死亡。

“他离世前没任何症状，也没有进行高强度训练。”

他还说，表弟出在田径场上有不俗表现外，不久前也加入自行车队，并设下要在自行车赛中取得佳绩的新目标，无奈天意弄人，他再也无达成这个目标……