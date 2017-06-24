印尼IS发追杀令 要取我国反恐巨头性命 国际新闻

（吉隆坡24日讯）印尼武装份子向我国反恐巨头发出追杀令，威胁性命安全。

印尼武装份子通过社交媒体发出追杀令，要取全国警察总部政治部反恐小组主任拿督阿育汗副总监的性命。

英文报《新海峡时报》报导，印尼的伊斯兰国（IS）武装分子已向我国执法官员发出追杀令，相信这也是印尼武装组织首次向阿育汗发出该追杀令，引起高度关注。

在网络上流传的追杀令说，在哈里发伊斯兰国统辖下的马来西亚有名警官名阿育汗，他与不道德的政府勾结逮捕马来西亚的伊斯兰国战士。哈里发伊斯兰国的战士们群起，取走该违抗哈里发国领袖（全国总警长丹斯里）阿布峇卡巴达迪的阿育汗。

消息指出，由于印尼武装组织结构紧密，加上言出必行，更在本区域有强而有力的组织网，所以对方发出的追杀令，不能掉以轻心。

印尼武装组织与本地武装份子关系密切，前者精于制作电子仪器。

阿育汗坦承，他了解其性命受威胁，因为了解印尼武装组织已向他发出追杀令。

他透露，多年来，他多次接获死亡威胁，这次是首个发自印尼武装组织的追杀令。

他相信，该追杀令选择在斋戒月发出，与武装组织相信该期间展开行动将会获得更多恩赐。

他承认，由于印尼与我国的武装组织关系密切，所以对方联手要取其命是高度可能的。

在叙利亚，印尼与我国武装份子组成一支活跃於拉卡取名为“马来群岛战斗小组”（Khatibah Nusantara）的特别小组。不过，由于伊斯兰国在叙利摩苏尔及拉卡节节败退，所以更多的武装份子会趁机返回国门。

阿育汗说，前不久，警方分别在霹雳仕林河及沙巴山打根，逮捕多名印尼的武装成员；本月13日，警方在仕林河逮捕一名以电报手机应用程序组的管理员，该应用程序组下逾200名来自各国包括印尼、马来西亚、叙利亚、沙地阿拉伯、阿曼及欧洲国家的武装组织成员。

他指出，有关嫌犯将我国首相列为未遵循伊斯兰教义的领袖，更将我国警方及军队列为世俗政府的走狗。该嫌犯更将云顶赌场及黑风洞列为发动袭击的目标。

他强调，警方将继续确保我国及人民的安全。

他透露，2013年2月至今，反恐小组已成功逮捕310名武装份子，包括21名印尼武装成员。