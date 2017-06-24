不如送我一张明信片 走在路上

文：易雄

走在路上，虽不全是美景 但许多时候也尽如人意。

发现德记《铺屎卡》是很久的事了，原来是Dickie一手一脚策划卖postcard的小店，由妈妈负责打理。

店里卖的都是Dickie自己去挑选回来的精彩作品，其中也包括他自己的摄影作品等创作。店内各种各样名信片很特别、吸引人，一些游客买完也可以直接写上话语、盖上好多供挑选的小印，然后买邮票直接寄出……

但更喜欢是它印制的旧海报，一些只有单色黑或红色的五、六十年代的广告海报挺有意思，尤其是它的广告词和宣传语。几个月前，Dickie把原先在隔几间的小咖啡馆Kopikita搬过来一分二，跟《铺屎卡》一起分享一间旧建筑空间。

可以选购明信片后坐下来享受一杯咖啡，小文青似的店面不大但在设计达人、又是咖啡师的Dickie巧手打造下简而美，一边是卖明信片另一厢一个柜台泡咖啡及一张小桌子供顾客喝饮料。

你也可以路过时在一扇木窗下点杯卡布其诺，小休喝完再上路也不失一种小确幸。

不然还以为幸福真要大吃大喝meh？

发现德记《铺屎卡》是很久的事了，原来是Dickie一手一脚策划卖postcard的小店，由妈妈负责打理。

店里卖的都是Dickie自己去挑选回来的精彩作品，其中也包括他自己的摄影作品等创作。店内各种各样名信片很特别、吸引人，一些游客买完也可以直接写上话语、盖上好多供挑选的小印，然后买邮票直接寄出……

但更喜欢是它印制的旧海报，一些只有单色黑或红色的五、六十年代的广告海报挺有意思，尤其是它的广告词和宣传语。几个月前，Dickie把原先在隔几间的小咖啡馆Kopikita搬过来一分二，跟《铺屎卡》一起分享一间旧建筑空间。

可以选购明信片后坐下来享受一杯咖啡，小文青似的店面不大但在设计达人、又是咖啡师的Dickie巧手打造下简而美，一边是卖明信片另一厢一个柜台泡咖啡及一张小桌子供顾客喝饮料。

你也可以路过时在一扇木窗下点杯卡布其诺，小休喝完再上路也不失一种小确幸。

不然还以为幸福真要大吃大喝meh？

发现德记《铺屎卡》是很久的事了，原来是Dickie一手一脚策划卖postcard的小店，由妈妈负责打理。

店里卖的都是Dickie自己去挑选回来的精彩作品，其中也包括他自己的摄影作品等创作。店内各种各样名信片很特别、吸引人，一些游客买完也可以直接写上话语、盖上好多供挑选的小印，然后买邮票直接寄出……

但更喜欢是它印制的旧海报，一些只有单色黑或红色的五、六十年代的广告海报挺有意思，尤其是它的广告词和宣传语。几个月前，Dickie把原先在隔几间的小咖啡馆Kopikita搬过来一分二，跟《铺屎卡》一起分享一间旧建筑空间。

可以选购明信片后坐下来享受一杯咖啡，小文青似的店面不大但在设计达人、又是咖啡师的Dickie巧手打造下简而美，一边是卖明信片另一厢一个柜台泡咖啡及一张小桌子供顾客喝饮料。

你也可以路过时在一扇木窗下点杯卡布其诺，小休喝完再上路也不失一种小确幸。

不然还以为幸福真要大吃大喝meh？

雨停了还等什么

风吹过雨停了，心情踏实。

人走过是非多，听过就忘。

花会开叶凋落，自然循环。

不强求心情好，人贵自在。

伤过也好爱过也罢，人生过往云烟。

悲痛之后欢喜自如，生活不过如此。

微风拂过脸颊都笑了，你还不笑一笑……